Algérie: Mémoire nationale - Le ministère des Moudjahidine lance sa plateforme numérique 'Geoheritage' dédiée aux sites historiques

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, a présidé, mercredi à Alger, la cérémonie de lancement de la nouvelle plateforme numérique "Geoheritage" qui se veut un musée interactif offrant des présentations visuelles de l'ensemble des lieux et sites historiques relatifs à la Mémoire nationale pour la période 1830-1962.

La plateforme comprend également une carte géographique détaillée permettant une localisation précise des musées, des cimetières des chouhada, des sites historiques de la Révolution, des domiciles des chouhada, des anciens centres de torture, des monuments et des 58 directions de wilayas relevant du ministère.

Elle donne également accès à des données qui étaient jusqu'alors dispersées, facilitant ainsi aux citoyens, aux chercheurs et aux touristes d'avoir des informations précises sur l'histoire de l'Algérie pendant la période coloniale.

Accessible via le lien https://geoheritage.dz, cette plateforme se distingue par la richesse de son moteur de recherche multicritères, permettant un filtrage par lieu, période historique ou thématique. Outre les visites virtuelles qu'elle offre en 3D, la nouvelle plateforme intègre, pour la première fois, des outils numériques de pointe dans le domaine de la préservation de la Mémoire collective, s'appuyant sur un système de géolocalisation précis.

Ce portail vise à assurer la sauvegarde numérique de l'histoire de l'Algérie et favoriser l'interaction des utilisateurs. Il a été conçu pour collecter, stocker, analyser et gérer l'ensemble des données géographiques disponibles.

A cette occasion, le projet de création et de développement du jeu électronique historique "Novembre", a été présenté, un projet qui s'inscrit dans le cadre de "la concrétisation par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit de son programme de transformation numérique, ainsi que de l'association, l'accompagnement des start-up dans la mise en oeuvre de leurs projets en relation avec la Mémoire nationale".

Ce jeu électronique, le premier du genre en Algérie, documente les combats et les événements de la Révolution du 1er novembre 1954, en utilisant les techniques les plus développées que maitrisent, avec brio, des jeunes algériens spécialisés dans la conception et la programmation des jeu jeux électroniques.

Développé par une start-up algérienne et des professeurs d'histoire et de communication numérique relevant du Centre national d'études et de recherche sur la Résistance populaire, le Mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 (CNERMN54), ce jeu devrait être lancé officiellement lors de la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale.

Dans une déclaration à la presse, M. Rebiga a expliqué que le lancement de la plateforme numérique intervenait "en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant adoption d'une stratégie nationale pour préserver la Mémoire nationale et transmettre l'histoire aux générations qui continuent de la préserver en utilisant les dernières technologies".

Concernant le jeu "Novembre", le ministre a indiqué que ce jeu, réalisé par des jeunes conscients de l'importance de la Mémoire nationale, était basé sur des faits historiques simulés de manière fidèle afin de faire face aux tentatives de falsification de l'histoire.