Ile Maurice: Coquille Bonheur - Reconnaissance mondiale pour un engagement local et sincère

C'est une consécration méritée pour une entreprise mauricienne discrète, mais résolument engagée. Coquille Bonheur, acteur incontournable du tourisme durable à Maurice, vient d'être élevée au rang de Membre d'excellence de l'initiative internationale The Code pour l'année 2025. Une distinction prestigieuse qui vient saluer son action exemplaire contre l'exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du voyage et du tourisme.

L'initiative The Code, soutenue par ECPAT International (End Child Prostitution and Trafficking) et par l'Organisation mondiale du tourisme, est aujourd'hui la référence mondiale en matière de protection de l'enfance dans l'industrie touristique. Elle repose sur six engagements concrets pour guider les entreprises vers des pratiques responsables, durables et respectueuses des droits humains.

En rejoignant le cercle restreint des Membres d'excellence, Coquille Bonheur s'impose comme un modèle à suivre à l'échelle internationale. L'entreprise mauricienne ne s'est pas contentée de cocher des cases. Elle a intégré des mécanismes de prévention et de vigilance à tous les niveaux de ses opérations, allant de la sensibilisation des partenaires hôteliers à la formation de son personnel sur le terrain.

Pour Christian Lefèvre, directeur général de Coquille Bonheur, cette distinction est à la fois un honneur et un appel à continuer. «La distinction reçue nous touche profondément. Elle vient saluer notre engagement de longue date en faveur d'un tourisme plus responsable, respectueux des enfants et des communautés. Nous la recevons avec humilité, mais aussi avec une détermination renouvelée à poursuivre nos actions.»

Loin de se reposer sur ses lauriers, le directeur général y voit un tournant important. «Pour être honnête, ce n'est jamais quelque chose qu'on attend. Mais c'est une belle surprise. Elle vient couronner des années d'engagement sincère. Et surtout, elle nous oblige -- dans le bon sens du terme. Elle nous pousse à aller plus loin, à faire mieux, à continuer à inspirer d'autres acteurs.»

Prévenir et informer

Et concrètement, les objectifs sont clairs. L'entreprise prévoit de renforcer ses modules de formation interne sur la protection de l'enfance, d'intensifier les campagnes de sensibilisation auprès de ses partenaires touristiques et de tisser davantage de liens avec les ONG locales et les réseaux de vigilance internationaux. «Nous allons poursuivre cette mission avec la même conviction, mais avec encore plus de responsabilité. Ce label d'excellence, ce n'est pas une fin, c'est un début.»

L'approche de Coquille Bonheur s'inscrit dans une vision humaniste du tourisme. «Notre ambition est de faire de chaque expérience touristique une opportunité de respect, de protection et de prise de conscience», insiste Christian Lefèvre. Chaque interaction avec un visiteur, un guide ou un prestataire est une occasion d'agir, de prévenir, de faire passer un message.

Cette démarche, ancrée dans l'ADN de l'entreprise, illustre une philosophie plus large : celle d'un tourisme éthique, centré sur les valeurs humaines, qui valorise les communautés locales tout en protégeant les plus vulnérables.

Cette reconnaissance dépasse les murs de Coquille Bonheur. Elle propulse Maurice sur la carte mondiale des destinations qui osent concilier attractivité économique et engagement éthique. Dans un contexte où le tourisme représente un pilier essentiel de l'économie nationale, cet exemple donne un signal fort : un autre modèle est possible.

Dans un monde où les frontières touristiques s'ouvrent toujours plus largement, Coquille Bonheur choisit de faire de chaque voyage une promesse : celle du respect, de la vigilance et d'un engagement partagé.