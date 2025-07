Tunisie: CA/Campagne de recrutements - Firas Chawat dans le viseur

Le buteur étoilé, sous contrat jusqu'en été 2026, serait dans le collimateur clubiste. Dans le même temps, le nom du défenseur Taoufik Cherifi a été coché par les recruteurs de l'ES Sétif.

A Ain Draham, le jeune axial clubiste Makrem Sghaier a rejoint le lieu de retraite du CA, le latéral gauche Houssem Ben Ali, signataire d'un contrat de deux ans, a, quant à lui, débuté les entraînements groupés sous la houlette du plateau technique. Et de trois donc jusque-là pour le CA avec les arrivées du gardien Mouhib Chamekh, de l'arrière droit Houssem Hasan Romdhane et du latéral gauche Houssem Ben Ali.

Chapitre départs maintenant, l'avant Kooh ne poursuivra pas. Le Camerounais Jules Armand Kooh n'entre donc pas dans les plans du coach Mohamed Sahli. L'attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu'en été 2027, n'a pas été retenu pour le stage de Ain Draham et les dirigeants clubistes pencheraient vers un prêt, alors que, de son côté, Kooh exige 400.000 dollars pour résilier son engagement à l'amiable.

Avec éventuellement Kooh, et les partants que sont Kelaleche (fin de prêt et retour au MC Alger), Srarfi, Garreb, Khélil, Bedoui et Moez Hassan, aux côtés de Snana transféré et Hamdi Laâbidi, ils sont au total neuf à ne plus faire partie des plans du staff. Et toujours à propos des éventuels départs, l'ES Sétif a coché le nom du défenseur polyvalent algérien Taoufik Cherifi.

L'Entente Sportive Setifienne veut donc recruter Cherifi, 23 ans et sous contrat jusqu'en juin 2026. Arrivé au CA en janvier 2022 en provenance de la JS Kabylie, le joueur est actuellement dans les pensées du coach allemand Antoine Hey, successeur de Nabil Kouki.

Volet groupe qui prend forme actuellement, l'attaquant congolais Kinzumbi est attendu du côté de la station balnéaire de Ain Draham. Après avoir émis le voeu de bénéficier d'un bonus qui n'a rien à voir avec une revalorisation salariale souhaitée, l'ex-avant du TP Mazembe n'a pas encore rejoint ses coéquipiers.

Paiement de la clause libératoire ?

Avec les salaires impayés récemment réglés et versés, le Club Africain peut donc enregistrer ses emplettes dans le système de Matching des Transferts (TMS) et surtout se projeter davantage après la levée de l'interdiction de recruter. En clair, concrètement, les dirigeants vont pouvoir peser davantage sur le marché des transferts, et d'ailleurs, en l'état, l'une des pistes creusées mènerait tout droit vers l'attaquant-buteur de l'ESS, Firas Chawat, sous contrat avec les Etoilés jusqu'en juin 2026, mais en mesure de quitter son club employeur sous réserve de payer le montant de la clause libératoire de l'ordre de 200.000 dollars.