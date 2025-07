Madagascar: Frais de passeport - Paiement par Mobile Money désormais autorisé

Les usagers du service de délivrance de passeport peuvent désormais s'acquitter des frais liés à l'établissement de ce document officiel via Internet ou Mobile Money. Une innovation récemment mise en place au sein du Service de la Police nationale chargé de la délivrance des passeports à Anosy. Selon les précisions apportées par le Commissaire de Police Martial Randriatsiraka, chef dudit service, cette nouvelle disposition vise à réduire les longues files d'attente et à accélérer le traitement des dossiers relatifs à l'obtention d'un passeport. Cette amélioration s'inscrit dans une logique de modernisation et de facilitation des démarches administratives.

Désormais, tous les citoyens disposant d'un numéro de téléphone mobile enregistré à Madagascar peuvent régler les frais de passeport via des plateformes numériques ou les services Mobile Money, accessibles depuis leurs appareils. Cette initiative s'appuie sur le Système Intégré de Gestion des Recettes Non Fiscales (SIGRNF), un logiciel de gestion mis en oeuvre par la Direction générale du Trésor public, en collaboration avec le service des passeports.

Pour accompagner cette transition numérique, des agents dédiés ont été mobilisés pour guider les usagers souhaitant effectuer leur paiement en ligne ou via Mobile Money. L'objectif est de garantir une prise en main progressive et de familiariser le grand public avec ce nouveau mode de paiement. À noter que le paiement en espèces reste toujours possible pour ceux qui préfèrent la voie traditionnelle. Une souplesse mise en place afin de permettre une adoption progressive de la digitalisation dans les démarches administratives.