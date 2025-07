Tunisie: Coopération tuniso-américaine - De nouvelles opportunités pour les investisseurs

Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a reçu, ce jeudi, le président de la Chambre de commerce nationale américano-arabe (NUSACC), David Hamod, en présence d'hommes d'affaires, de représentants d'entreprises américaines, de l'ambassade des États-Unis à Tunis, de cadres du ministère, ainsi que de représentants d'organismes d'appui, notamment le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA) et l'Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers.

Cette rencontre a permis de passer en revue les relations économiques et commerciales bilatérales entre la Tunisie et les États-Unis, et d'examiner les moyens de les renforcer à travers : la promotion du rôle de la Chambre de commerce, la création de partenariats solides, la mise en place de nouvelles visions d'investissement, le transfert de technologies, l'échange d'expertises, le développement des exportations et l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

Dans son intervention, Samir Abid a souligné l'importance des relations bilatérales tuniso-américaines et la volonté de les développer davantage dans l'intérêt commun. Il a salué l'attention accordée par la NUSACC à la Tunisie, ainsi que sa disposition à renforcer la coopération dans plusieurs secteurs.

De son côté, David Hamod a réaffirmé l'engagement de la Chambre à intensifier les relations économiques tuniso-américaines. Il a indiqué que de nombreuses entreprises américaines s'intéressent aux opportunités offertes par la Tunisie, souhaitent établir de nouveaux partenariats et accroître leurs investissements dans divers domaines.

L'accent a également été mis sur le rôle de la Tunisie en tant que plateforme stratégique entre l'Europe et l'Afrique, et sur la nécessité d'exploiter les accords bilatéraux et multilatéraux -- notamment avec l'Union européenne et l'Afrique -- pour attirer davantage d'investissements et favoriser une plus forte présence des entreprises américaines en Tunisie.