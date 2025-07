En réponse à l'article portant sur les « Fouilles archéologiques : Découverte contestée au large de Madagascar », paru dans Midi Madagasikara le 7 juillet dernier, le cofondateur de l'ONG Center for the Historical Shipwreck Preservation inc.,(CHSP), Brandon Clifford, l'un des auteurs de l'article publié sur la découverte de l'épave Nossa Senhora do Cabo au large de Madagascar, a tenu à exercer son droit de réponse, face aux propos de Dr Jean Soulat qui a contesté la véracité de leur découverte.

Le co-auteur étant Mark Agostini, PHD et MA en Anthropologie et en archéologie de l'Université de BROWN, dont « les déclarations diffamatoires et mensongères ont gravement porté atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle », souligne-t-il.

Brandon Clifford tient à revenir sur les faits : « Plus de 25 ans de recherches approfondies dont 15 ans sur terrain, suivi de travaux poussés en archives et analyses des artefacts en laboratoire, ont conduit à la conclusion et à la publication des résultats. »

Toujours en étroite collaboration avec l'Etat Malgache qui a toujours la primeur des résultats, et non des universités étrangères, puisque ce serait contraire aux accords. Les permis ultérieurs se sont confortés en contrat de partenariat en bonne et due forme et exclusive en 2012 avec les droits et devoirs de chaque partie. » Nous restons en contact, en discussions et en pourparlers permanents avec les autorités malgaches jusqu'à ce jour « , ajoute-t-il.

Les fouilles ont été réalisées avec des techniques affutées, selon Brandon Clifford : « En 2000, Nous avons découvert plusieurs sites de naufrages de navires. Les expéditions ultérieures se sont concentrées sur les études approfondies utilisant des techniques de pointe tel que le sonar à balayage, manométrie, profilage du fond marin etc... Notre dernière expédition sur site a eu lieu en 2015 avec plus de précision sur les données, qui nous a permis d'émettre l'hypothèse de la véracité du Cabo. »

Effectivement, ils ont dû arrêter les fouilles après cela. « Pour des raisons éminemment géopolitiques, notre présence sur site a pris fin, avec contestation bien évidemment. Mais nous avons respecté la décision des autorités malgaches de l'époque » , précise-t-il.

Cependant, leurs études d'archives et analyses en laboratoires continuent en permanence en raison des intérêts scientifiques mondiales et des bénéfices pour la population malgache du projet dans son ensemble.

« En tant que scientifique, nous sommes toujours dans de constantes réserves. Les recherches interdisciplinaires en cours et les analyses continuels vont permettre de conforter l'hypothèse », tient-il à remarquer.

Brandon Clifford souligne que les sites qui ont publié sur cette découverte sont reconnus pour leur sérieux et leur rigueur en matière de publication scientifique. Il s'agit de Wreck Watch magazine et de Live science et Science & Vie.

« Par ailleurs, nous répondons aussi au Dr Soulat qui parle beaucoup de bannissement à notre encontre », poursuit Brandon Clifford. « Il se targue d'être le directeur de fouille à Sainte Marie depuis 2022, ayant repris les recherches après le passage -furtif de 2 jours, de l'Unesco. Et pourtant une missive d'interdiction a été envoyée par la MCC pour son équipe en 2022, mais une intervention a eu lieu. L'interdiction a été levée au grand regret des autorités locales, c'est ainsi que le Dr Soulat a pu travailler », explique-t-il.

En 2024, un constat d'huissier a eu lieu lors de leur fouille et leurs méthodes douteuses à Sainte Marie.

Une décision de suspension (Décision n° 009/2025/MCC) fixant les mesures de préservation du patrimoine culturel subaquatique sur tout le territoire de la République de Madagascar signée par la ministre de la Communication et de la Culture est sortie le 8 juillet dernier, un jour après la publication de l'article de contestation de Dr Soulat. Elle réaffirme la suspension de la délivrance de toutes nouvelles demandes d'autorisation de fouilles et annule l'exécution des autorisations de fouilles délivrées antérieurement.

« Cette lettre met fin aux allégations fausses et à toutes arrogances de la part du Dr Soulat », conclut Brandon Clifford.

Toutefois, il tient à féliciter le Dr Soulat et son équipe pour leur dévouement, dont « les études ont contribué à la compréhension du riche et complexe patrimoine maritime de l'île Sainte-Marie et de son importance pour l'identité culturelle du peuple de Madagascar ».

« Nous attendons avec sérénité la levée de suspension pour les fouilles. Entre-temps, nous nous focalisons sur l'imminence et l'urgence de la réhabilitation du musée BETIA, déjà entamée par nos soins en 2015, et le mettre au standard international, vu le nombre d'objets précieux qui s'y trouvent ».

Et il y a beaucoup à faire dans cette optique, notamment la participation à la mise en place d'une commission indépendante pour le suivi et l'accompagnement du projet dans son ensemble dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Ce projet vise la préservation du patrimoine et le renforcement des capacités muséales à travers l'éducation, la formation et la professionnalisation. Le projet a aussi pour objectif l'amélioration de la capacité financière du musée, le développement de l'infrastructure technologique et l'équipement de conservation, sans oublier la formation des membres de la communauté pour la sauvegarde des artefacts récupérés, entre autres. « L'embellissement du musée et de sa devanture immédiate (port, piscine et jardin) par nos soins fera rayonner l'inscription de l'église d'Ambodifotatra, qui est en cours pour être inscrite au patrimoine mondial », termine-t-il.