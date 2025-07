Madagascar: Kitesurf dans l'Océan Indien - Le RIKF 2025 à l'île Rodrigues sous les projecteurs

De Maurice à La Réunion, en passant par Madagascar et Rodrigues, l'Océan Indien attire les amateurs de glisse du monde entier. Des vents constants, des lagons cristallins et une nature préservée en font un décor idéal pour le kitesurf. Rodrigues, souvent saluée pour ses conditions parfaites, se distingue cette année avec une édition spéciale du Rodrigues International Kitesurf Festival (RIKF).

10e édition sous le signe du renouveau

L'Océan Indien s'impose plus que jamais comme l'une des meilleures destinations au monde pour le kitesurf. Au coeur de cette dynamique, Rodrigues marque cette année la 10e édition du Rodrigues International Kitesurf Festival (RIKF), du 30 juillet au 3 août 2025, sur le site emblématique d'Anse Mourouk. Une célébration sportive, culturelle et écologique, qui attire à la fois les amateurs, les professionnels de glisse venant du monde entier, les familles et les amoureux de l'île.

Placée sous le thème Ride the Wind, Respect the Island, cette 10e édition se distingue par sa volonté de conjuguer glisse et engagement artistique. La présence de l'actrice française Myriam Charleins, marraine de l'événement, incarne cette vision humaniste et écologique.

Très engagée, elle apporte un regard nouveau sur cette rencontre sportive. Pour la première fois, le festival bénéficie du soutien du groupe Currimjee, à travers ses marques Pepsi et Lucozade. Ces partenariats renforcent la visibilité internationale de l'événement, tout en accompagnant ses initiatives locales. Le ministre du Tourisme, Richard Duval, a également annoncé sa participation en tant qu'invité d'honneur.

Un programme riche et populaire

Au programme : slalom, freestyle, sports de plage, concours de cerfs-volants, ateliers pour enfants et élection de Miss RIKF 2025, sur fond de sensibilisation à la lutte contre la drogue. La présence du ministre du Tourisme Richard Duval, invité d'honneur, illustre l'importance nationale de l'événement. L'île vibrera pendant cinq jours au rythme des vagues, des DJs, et des compétitions, dans une ambiance festive et conviviale.

Le festival s'étendra également à Baladirou et Grand-Baie, avec des activités ludiques et musicales, jusqu'à la grande finale du 3 août. Loin d'un simple rendez-vous sportif, le RIKF continue de faire de l'écotourisme son pilier. L'appel au respect de l'île et de ses ressources naturelles résonne plus fort que jamais. Une volonté partagée avec Madagascar, dont les initiatives environnementales et marines pourraient inspirer de futures synergies régionales.

Discipline olympique

Le kitesurf est un sport nautique qui consiste à glisser sur l'eau à l'aide d'une planche, tout en étant tracté par une aile, semblable à un cerf-volant, propulsée par le vent. Le pratiquant, appelé kitesurfeur, contrôle l'aile avec une barre et est attaché à celle-ci par un harnais. Dans les années 1980, les frères français Bruno et Dominique Legaignoux inventent une aile gonflable capable de décoller sur l'eau.

En 1998, le kitesurf commence à être commercialisé et gagne en popularité sur les plages du monde entier. Dans les années 2000, le sport se développe avec des compétitions internationales et devient une discipline reconnue. En 2024, le kitesurf entre au programme des Jeux Olympiques sous la forme du Formula Kite.

Madagascar, entre mer propice et engagement local

Madagascar jouit, elle aussi, d'une forte réputation dans le milieu du kitesurf. Avec ses plages étendues et ses vents favorables, la Grande île offre des conditions techniques très appréciées des riders. Chaque année, le festival Festikite rassemble des passionnés sur les côtes malgaches, dans une ambiance conviviale. Toutefois, bien que des athlètes malgaches aient été invités à participer au festival de Rodrigues, des incertitudes demeurent quant à leur participation effective. Une situation qui soulève des questions sur les moyens logistiques et les soutiens institutionnels disponibles.