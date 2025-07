Algérie: Hadj 1446 - M. Belmehdi salue la performance collective des secteurs participant à l'organisation

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a salué, jeudi, les efforts consentis par les secteurs participant à l'organisation de la saison du hadj (1446/2025), estimant que leur performance collective "exceptionnelle" comptait parmi les facteurs ayant valu à l'Algérie le Prix d'or "Labaytom", indique un communiqué du ministère.

Présidant une réunion consacrée à l'évaluation de la saison du hadj (1446/2025) et à la présentation du bilan de travail de la mission algérienne, le ministre a salué "les efforts importants consentis par les différentes sections et commissions de tous les secteurs participant à l'organisation du hadj", ajoute le communiqué.

Le ministre s'est félicité, dans ce sens, de "la bonne coordination entre les sections et commissions et le haut sens de responsabilité dont on fait preuve leurs membres, ce qui a permis d'assurer des services de qualité aux hadjis algériens".

Dans le même contexte, M.Belmehdi a mis l'accent sur "les efforts exceptionnels déployés par la section fatwa et orientation religieuse mais aussi par les guides religieuses (mourchidate), qui ont accompagné les hadjis tout au long des étapes du hadj, à travers l'orientation et la sensibilisation, outre l'organisation de visites guidées aux Mazarate à Médine, contribuant ainsi au renforcement de la sérénité et la discipline auprès des hadjis", ajoute le communiqué.

Le ministre a également évoqué "la performance professionnelle" de la section restauration, qui a fourni "des prestations de haute qualité largement appréciées par les hadjis algériens", a-t-il précisé. Dans l'objectif d'améliorer les services pour les prochaines saisons, M. Belmehdi, a appelé à l'examen des différentes propositions formulées à cet effet, soulignant que "le Hadj est une responsabilité nationale". "Servir les pèlerins est un grand honneur qu'on doit accomplir avec performance et dévouement".

Cette vision, poursuit-il, "est en phase avec les orientations du président de la République, M Abdelmadjid Tebboune, qui met le citoyen au coeur de ses priorités tout en accordant un intérêt particulier à la prise en charge des hadjis algériens", ajoute la même source.

Pour sa part, le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Taher Braik a présenté un exposé exhaustif sur la saison du Hadj, suivie d'interventions présentées par les chefs des trois centres (La Mecque, Médine et Djeddah) et des responsables des commissions.