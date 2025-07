Madagascar: États-Unis - Mikahely en quart d'« America's next top hit maker »

L'aventure continue et l'objectif se montre maintenant à l'horizon pour Mikahely dans le concours « America's next top hit maker » aux États-Unis. En effet, grâce à un élan de solidarité des Malgaches du monde entier, d'Europe, d'Asie, des Amériques, d'Afrique, d'Océanie et bien sûr de Madagascar, l'artiste s'est hissé en quart de finale, après avoir remporté la première place de la phase précédente.

Sa chanson « Veloma anao jaly » a été le fer de lance de cette marche en avant du fils de Tamatave et de Studio Feo, une pépinière des grandes stars de Madagascar dans le Grand Port. Ce morceau a été composé et arrangé en collaboration avec Dada Ravalison, installé en Belgique.

Pour cette nouvelle étape, Michaël Rakoto Razafy dans le civil et Mikahely pour la scène, compte encore sur cet élan malgache international. Ce génial parolier et compositeur est l'archétype du lien entre terroir et musique du monde, ouvert sur les autres horizons.

Il compte le basesa, le hosika et tout ce que l'Est peut offrir en rythmes et genres dans sa musique. Installé depuis 2017 à Vermont aux États-Unis, où il y a une communauté historique d'origine malgache établie depuis des siècles, Mikahely confirme tout son talent malgré les frontières.

Il fait partie de cette génération dorée, avec son compère Davis, de la musique malgache, créative, attachée aux racines et compositeurs géniaux. Les internautes malgaches de tous bords peuvent voter pour ce digne représentant de Madagascar sur le lien dans le site web de « America's next top hit maker ».