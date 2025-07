Madagascar: Santé - Des équipements de laboratoire de pointe pour les hôpitaux publics

Depuis le mois dernier, des équipements de laboratoire de diagnostic médical de dernière génération ont été déployés dans les hôpitaux publics à travers tout Madagascar. Cette initiative majeure vise à améliorer significativement la santé publique en permettant la réalisation, sur place, de nombreux examens qui nécessitaient auparavant une délocalisation longue et coûteuse à l'étranger.

Un nouveau pas vers la modernisation du système de santé malgache. Des appareils de laboratoire de diagnostic médical ont été acheminés dans les hôpitaux publics depuis le mois dernier. Ce sont des équipements à la fois rapides, fiables et sécurisés adaptés aux besoins des laboratoires en biochimie, hématologie et coagulation. Ces dispositifs de pointe, acquis par l'État malgache, sont de marque Erba, fabriqués en Allemagne. Leur réception officielle a eu lieu hier à Ivandry.

« C'est la société Proximed, distributeur exclusif de la marque Erba, qui a remporté l'appel d'offres du ministère de la Santé pour la fourniture de ces équipements de laboratoire, financés par la Banque mondiale pour l'ensemble des structures sanitaires du pays. Parmi les innovations notables, la gazométrie, une première à Madagascar dans les hôpitaux publics, permet de mesurer les concentrations d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang artériel, et la possibilité de réaliser des électrophorèses, une capacité qui faisait cruellement défaut jusqu'à présent », selon Jean Rahodison, Directeur commercial, Madagascar et Comores de Proximed.

Ces équipements de très haute technologie permettront la réalisation de nombreux tests essentiels au diagnostic et au suivi des patients. Afin d'assurer une utilisation optimale de ces nouveaux outils, des formations sont prévues pour le personnel médical et technique, poursuit Jean Rahodison. Sa mission ne se limite pas à la simple vente, la société s'engage également à assurer un service après-vente complet, incluant la formation des utilisateurs et la maintenance des équipements, garantissant ainsi leur pérennité et leur performance.

Ce lancement symbolise une volonté partagée de renforcer les capacités de diagnostic à Madagascar, grâce à une alliance entre expertise technologique et volonté institutionnelle. Cet événement réunit pendant deux jours des professionnels du secteur médical, des institutions publiques, des experts techniques ainsi que des partenaires internationaux. Cette journée sera marquée par deux tables rondes thématiques organisées pour des sessions réservées sur invitation. Abbott abordera les avancées en matière de diagnostic de précision si Thermofisher Scientific se focalise sur la résistance aux médicaments du VIH.