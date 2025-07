Madagascar: Regards croisés - Échange de points de vue sur les sports ancestraux

Des manifestations artistiques et des conférences-débats sur les jeux et sports traditionnels se sont tenues à l'IFM Antananarivo du 8 au 10 juillet dernier. 11 érudits et spécialistes de différents domaines ont participé à cet événement d'envergure.

« Transmettre, ce n'est pas briller. C'est brûler pour éclairer les autres...Avoir l'opportunité de partager ce que je sais, ce que j'ignore encore, et ce que je soupçonne à peine... avec mes cadets, mes pairs, mes maîtres, reste l'un des rares privilèges qui me réchauffent sans flatter mon ego », a exprimé avec émotion l'un des panélistes, l'artiste de qualité, Cerveau Kotoson.

Par ailleurs, ce genre de manifestation permet à l'assistance de mieux connaître la tradition en générale, en l'occurrence le sixième art et l'art martial du pays. « En tant que participant, je pense que les organisateurs ont su bien matérialiser ce qu'est un « regards croisés ». A travers leurs domaines respectifs, les différentes interventions et présentations ont fait office de transmission. Les présentations théoriques prennent forme à travers les prestations et la projection, rendant l'ensemble multidisciplinaire », a confié le jeune historien Alex Andriamahefa.

Ces deux dernières décennies, les deux disciplines mentionnées précédemment s'imposent de plus en plus. Les jeunes s'y attellent dans l'idée de redécouvrir le patrimoine immatériel légué par les aïeux. Les expressions traditionnelles, bien qu'elle passe inaperçue, font partie du quotidien des Malgaches. Non seulement elle est en perpétuel mouvement, mais elle se transmet... Entre souvenir et avenir, l'art des ancêtres, quoiqu'il soit en mutation, a une base solide.

Et cette base a été évoquée dans le documentaire Domboeza projeté hier. Réalisé par le cinéaste Geoffrey Gaspard, produit par Koezy company, le film illustre des fanôrolahy - combattants passionnés valorisant leur culture. Cet attachement émotionnel éprouve un sentiment d'appartenance. Mais, il n'y avait pas que le morengy et la danse. Le diamanga, le savika ont également été des thèmes proposés par le Dr Allain Razakatiana Darmond, Parfait A. Rakotonindriana, Fitiavana Anjara Andriatsarafara et Nirina Barinaonarivelo.