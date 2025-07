Madagascar: Redressementde la Jirama - Premiers échanges entre le ministère et les employés

Le bras de fer entre les employés grévistes de la Jirama et les autorités est sur le point de se résoudre à travers un dialogue. Une première rencontre s'est tenue dans la soirée du 9 juillet dernier au siège de la Jirama à Ambohijatovo Avaratra, entre la délégation conduite par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, et les représentants de la société d'État, composés du directeur général, des responsables de différents services et des leaders syndicaux représentant les employés.

Cette réunion a permis d'aborder de front le nouveau statut de la Jirama et les contours du plan de redressement. Les préoccupations et les interrogations des employés ont été mises sur la table, dans un climat d'écoute et de concertation. Les deux parties ont convenu que le dialogue et la concertation resteront essentiels dans les prochaines étapes du processus, afin de trouver des solutions durables.

D'après les deux parties, le redressement de la Jirama doit se faire dans l'intérêt de l'entreprise, de ses employés, mais aussi, et surtout, de la population malgache qui dépend quotidiennement des services d'eau et d'électricité.