Congo-Brazzaville: Disparition - Pointe-Noire pleure son champion du monde de boxe

Le boxeur congolais Brel Bresson Lefoumbou-Ngoma, 46 ans, ancien du champion du monde de la catégorie lourds-légers est décédé le 6 juillet à Hong Kong des suites d'un accident cardio-vasculaire.

Le 26 avril 2012 à Hong-Kong, Brel Bresson Lefoumbou Ngoma écrit l'une des plus belles pages de la boxe congolaise en devenant champion du monde de la catégorie UBO-lourds-légers, au terme de sa victoire au premier round, obtenu sur le Thaïlandais Tassanou. Tout le monde à l'époque s'est mis à rêver d'un long règne du Congolais dans le noble art. Seulement, par manque de soutien et complètement délaissé par les autorités sportives du pays, cette victoire ne connut pas des lendemains enchanteurs.

Sans tambour, ni trompette, le jeune Brel Bresson a poursuivi sa carrière en Asie en ne livrant que des combats de seconde zone jusqu'à ce qu'il mit fin à sa carrière professionnelle pour devenir entraineur et instructeur en boxe. Après le boxeur Anaclet Wamba dans les années 90, un autre champion du monde congolais venait de plonger dans l'oubli, faute de soutien et de reconnaissance.

Né à Pointe-Noire, Brel Bresson Lefoumbou Ngoma, l'enfant du quartier Mboukou ex quartier Mouyondzi dans le 3e arrondissement Tié-Tié était promu à un bel avenir dans la boxe puisque son père fut aussi international de la discipline puis entraineur et dirigeant de la boxe dans la ville océane. Au sein de son club de boxe situé dans l'enceinte du Collège Les 3 Glorieuses à Pointe-Noire, Brel Bresson se distingua par son habileté, sa force de frappe et sa hargne. Lors des compétitions départementales et nationales, ses uppercuts et ses directs faisaient toujours mouches. Des qualités qui lui valut d'aller monnayer son talent à Johannesburg en Afrique où il a affuté encore de plus belle son talent.

Après son séjour sud-africain, Brel Bresson Lefoumboou-Ngoma s'envole pour l'Asie où il deviendra plus tard champion du monde de la catégorie UBO lourds légers.

Adieu Brel, les sportifs en général et pugilistes en particulier ne t'oublieront jamais.