Congo-Brazzaville: Diversification économique - Une table ronde sur l'après-pétrole

La Rencontre pour la paix et les droits de l'homme (RPDH) organise du 10 au 11 juillet à Brazzaville, une table ronde nationale consultative sur l'après pétrole au Congo. Cellle-ci s'inscrit dans le cadre de l'achèvement de la première phase du projet du RPDH intitulé : "Préparer l'après au Congo (PapCo)".

PapCo qui est un projet pilote mené avec l'appui technique d'Energy Transition Fund (ETF) et financé par Rockefeller Philantropy Advisors (RPA) vise essentiellement à promouvoir une transition énergétique juste et équitable, en réduisant la dépendance au pétrole et en favorisant le développement des secteurs économiques alternatifs respectueux de l'environnement en réduisant l'impact écologique.

La table ronde réunit les acteurs de la société civile, les secteurs public et privé. Ils échangent sur les thématiques liées à la diversification de l'économie. C'est, en effet, un dialogue des parties prenantes clés sur les meilleures options à envisager en matière de transition énergétique et de diversification de l'économie. Les résultats de cette réflexion devraient permettre de définir une perspective de feuille de route en lien avec la préparation de l'après pétrole au Congo.

Ces douze récents mois ont permis, à la RPDH, d'identifier et de sensibiliser les parties prenantes intéressées par cette problématique dans les départements de Brazzaville, du Kouilou et de Pointe-Noire sur les enjeux du projet PAPCo, dans le but d'obtenir leur adhésion à la dynamique du projet. Une campagne a permis de partager la problématique avec un certain nombre de ministères sur le sujet.

Des propositions spécifiques

Les participants à cette table ronde se proposent d'atteindre plusieurs objectifs : consolider l'appui et l'adhésion du gouvernement à la dynamique du projet PAPCo ; mettre les parties prenantes autour d'une table de discussion sur l'après pétrole au Congo ; échanger les expériences pour permettre le partage par les administrations publiques, le secteur privé, et les communautés locales de leur vision et attentes sur la transition énergétique et la diversification de l'économie ; jeter les bases de la réflexion sur les prochaines étapes du projet PAPCo ; renforcer les synergies et le réseautage autour du sujet de l'après pétrole dans le pays puis valider et adopter une pré-feuille de route conjointe sur la transition énergétique.

Le coordonateur national du RPDH, Christian Mounzeo a expliqué que cette structure a également réalisé une étude sur l'après pétrole. « Cela nous a aidés à dresser un diagnostic, à partager des enjeux et des perspectives liés à la transition énergétique, à la diversification économique et à la sortie progressive de la dépendance aux hydrocarbures. Alors que le monde s'oriente vers une transition énergétique inévitable, le Congo est appelé à réfléchir, anticiper et construire un avenir durable libéré de la dépendance aux hydrocarbures», a-t-il indiqué.

Dans son mot d'ouverture, la directrice générale par intérim du développement durable, Rosine Olga Ossombi Mayela, a invité les participants à plus de pragmatisme dans leurs réflexions et propositions.

Notons que le Congo demeure en 2025, un important producteur de pétrole au niveau de la sous-région et occupe le quatrième rang dans le Golfe de Guinée. Le gouvernement tend à accroître sa production pétrolière, en témoignent les prévisions en cette matière et les perspectives d'exploration en eau profonde, sujet principal des discussions récentes entre le groupe Total Energies et les autorités congolaises. Ce qui fait du pétrole une ressource encore essentielle de l'économie congolaise, avec environ 90% des recettes d'exportation.

Toutefois, le l'exécutif a compris, depuis, l'enjeu de diversifier l'économie pour prévenir les impacts négatifs des contrechocs pétroliers et sortir du statut d'économie de rente dépendant du pétrole. A cet égard, un certain nombre d'initiatives ont été prises, parmi lesquelles, la création des zones économiques spéciales et la mise en place d'un ministère dédié exclusivement à la diversification de l'économie.