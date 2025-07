Maroc: Casablanca - Lever de rideau sur la 37ème édition du FITUC

Casablanca - La 37ème édition du Festival international de théâtre universitaire de Casablanca (FITUC) a débuté jeudi soir sous le thème "Théâtre et diplomatie artistique et culturelle", à l'initiative de la faculté des lettres et des sciences humaines Ben M'Sik - Université Hassan II de Casablanca (UH2C).

Organisé jusqu’au 15 juillet, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce festival s’inscrit dans le droit fil de l’ouverture de l’université sur son environnement, positionnant Casablanca comme capitale du théâtre et de la culture.

Dans une allocution lors de la cérémonie d'ouverture, le gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid, Jamal Mokhtatar, a affirmé que ce rendez-vous culturel et artistique est devenu au fil des éditions une référence sur les plans national et international, notant sa contribution à faire de l’université un lieu de création et d’échange culturel.

Et d’ajouter en soulignant que ce festival mise sur le potentiel créatif des jeunes, capables de métamorphoser leurs doutes en beauté scénique et leurs interrogations en expressions théâtrales vibrantes.

Pour sa part, le président de l’UH2C, Houssine Azeddoug, a relevé que cette 37ème édition illustre une continuité culturelle et artistique sur près de quatre décennies, avant d’estimer que cela représente une occasion de montrer la présence et l’engagement de l’université dans le domaine des arts sur les plans national et international.

Il a insisté sur l’importance du théâtre comme espace de dialogue entre les cultures et levier de développement du sens critique et esthétique chez les étudiants, relevant que le FITUC constitue également un espace de diplomatie culturelle, reflétant une image positive de l’université marocaine et du Maroc sur la scène internationale.

De son côté, la doyenne de la faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’Sik et présidente du festival, Leila Meziane, a révélé que le choix du thème de cette édition est dicté par le désir d’être en phase avec la formidable dynamique que connaît le Royaume dans tous les domaines, ajoutant, dans une déclaration à la MAP, que la culture est justement au cœur de cette dynamique, étant véritablement un levier de développement et un instrument de diplomatie parallèle.

Cette soirée de lever de rideau a été marquée par un hommage rendu au dramaturge et expert en arts patrimoniaux, Abdelmajid Fennich, et à la journaliste Nezha El Idrissi.

Réagissant au micro de la MAP à cet hommage, M. Fennich a exprimé sa joie d’être célébré dans cet événement qu’il a d’ailleurs vu naître, soulignant sa contribution importante dans la promotion du théâtre universitaire et la révélation de nouveaux et jeunes talents.

A noter que des troupes d’Allemagne, d’Italie, d’Arménie et de Tunisie participent à cette édition avec des productions récentes, aux côtés de six créations marocaines issues d’établissements d’enseignement supérieur.

A cela s’ajoutent des ateliers de formation destinés aux étudiants sur, entre autres, les techniques du théâtre d’image, l’art de la transformation, le masque et le corps de l’acteur, le voyage créatif, ou encore les dispositifs scénographiques. Ils seront animés par des spécialistes originaires du Royaume-Uni, de Chine, des États-Unis, d’Italie, de France et d’Australie.

Le Festival international de théâtre universitaire de Casablanca s’impose, depuis sa création en 1988, comme un espace privilégié de rencontres, de formation et d’encadrement pour des jeunes d’ici et d’ailleurs. Il se propose également comme une plateforme internationale pour les expériences scéniques, la création artistique, le dialogue interculturel et l’échange entre étudiants, professionnels du théâtre, chercheurs et artistes nationaux et internationaux.