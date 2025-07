Afrique: Lancement d'un projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (communiqué)

Dakar — La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) annonce avoir lancé le Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA), pour la période 2024-2029.

Dans un communiqué rendu public mercredi, l'organisation communautaire précise que ce projet vise à "poursuivre les chantiers d'harmonisation et de renforcement des capacités statistiques dans ses États membres et le suivi des indicateurs de la pauvreté et des conditions de vie des ménages".

"Le projet HISWACA s'inscrit dans le mandat fondamental de l'UNFPA et dans le nouvel de notre prochain Plan stratégique, qui met l'accent sur l'adaptation au changement démographique afin de renforcer la résilience des sociétés tout en garantissant les droits et les choix individuels", explique la même source.

L'organisation ajoute que HISWACA ambitionne également de renforcer la collaboration autour de données démographiques de qualité, désagrégées, notamment à travers les recensements et les systèmes d'état civil et de statistiques vitales (CRVS), afin d'améliorer la précision des données, la culture statistique nationale et les capacités techniques dans l'ensemble de la région.

De manière plus pratique, HISWACA est un outil d'aide à la disposition des pays, leur permettant d'anticiper, de s'adapter et de tirer parti du changement démographique grâce à une meilleure utilisation des données désagrégées et des technologies innovantes.

Il s'inscrit "dans un contexte africain, notamment dans sa partie Ouest et Centre, marqué par une transition démographique rapide", fait remarquer la CEMAC, soulignant que sa population, estimée à 516 millions d'habitants en 2024, devrait atteindre 900 millions d'ici à 2050.

"Plus de 60 % de cette population a moins de 25 ans, une opportunité immense pour la croissance, mais qui exige des investissements urgents dans l'éducation, la santé et l'emploi", relève le communiqué.

Malgré ce potentiel, la région fait face à des obstacles majeurs au développement durable. De nombreux objectif de développement durable (ODD) restent hors de portée, notamment en matière de santé maternelle, de sécurité alimentaire, de mariages d'enfants, de couverture sanitaire universelle et de lutte contre la pauvreté, souligne le document.

"Ces défis imposent un effort collectif d'harmonisation, non comme une option, mais comme une condition sine qua non pour l'efficacité des politiques régionales", a soutenu Roland Marc Lontchi Tchoffo, au nom du Commissaire en charge du département politiques, économique, monétaire et financière de la CEMAC, cité dans le communiqué.