Sénégal: Kédougou - Un site clandestin d'orpaillage démantelé à Kérékonko

Kédougou — L'inspection régional des Eaux et Forêts de Kédougou (IREF) a démantelé, mercredi "un important" site d'orpaillage clandestin et saisi un lot de matériel, à Kérékonko, un village de la commune de Tomboronkoto, a appris l'APS du commandant, Dairou Diallo.

Cette action fait suite à d'autres opérations de démantèlement de sites d'orpaillage clandestins dans cette région située au Sud-est du Sénégal), depuis qu'un décret interdisant toutes les activités minières sur un rayon de 500 mètres de la Falémé a été rendu public. L'exploitation minière est suspendue jusqu'à 500 mètres de la rive gauche de ce cours d'eau, et ce jusqu'au 30 juin 2027, selon le décret.

"Dans nos missions régaliennes de lutte contre la déforestation et la dégradation des ressources naturelles dans la région de Kédougou, nos éléments ont réussi une excellente opération de sécurisation et de préservation des ressources naturelles dans la commune de Tomboronkoto plus précisément dans le village de Kérékonko", a-t-il-t-il dit.

Le commandant de l'IREF de Kédougou a expliqué que la mission a mobilisé un dispositif opérationnel composé de 25 agents et 5 chauffeurs de la région.

"Pour les besoins logistiques, le dispositif comprenait 05 véhicules dont le véhicule de l'Inspection, quatre Land Cruiser des secteurs et de la ZIC et un camion cargo", a-t-il détaillé.

Dairou Diallo a signalé que l'inspection du site par les Eaux et forêts de Kédougou a permis de mettre en évidence une exploitation anarchique irrégulière caractérisée par la présence de multiples puits creusés de manière désordonnée.

"Nous avons constaté sur place l'abattage et l'entreposage de nombreux troncs d'arbres (vène) à proximité des zones d'extraction pour le soutènement des puits creusés. La superficie impactée est estimée à environ deux (02) hectares occupés illégalement", a-t-il poursuivi.

Il a indiqué que ses agents ont eu à saisir sur le site clandestin tout le matériel et équipement d'exploitation et des individus ont été interpellés et convoqués à l'IREF.

"Le matériel saisi est constitué de 22 motos, 2 roues, 01 tricycle, 31 groupes électrogènes, 29 marteaux piqueurs. Et nous les avons acheminés au niveau de l'Inspection régionale en vue des suites administratives et judiciaires requises", a-t-il renseigné.

L'armée a lancé conjointement avec la gendarmerie nationale et la direction des parcs nationaux, l'opération "Nawetane" dans la zone de Falémé depuis le 13 septembre 2024.

Planifiée par la zone militaire numéro 4, cette opération entre dans le cadre des activités permanentes des forces de défense et de sécurité visant à prévenir d'éventuelles infiltrations de bandes sévissant au-delà des frontières

Le but est de protéger l'environnement et soutenir les populations riveraines des villages les plus isolés à travers l'application du décret relatif à la protection de la Falémé.