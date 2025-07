Afrique: La société nigériane Bamboo s'implante en Afrique du Sud et offre un accès aux stocks américains

TLDR

La plateforme d'investissement nigériane Bamboo a officiellement été lancée en Afrique du Sud, élargissant l'accès aux marchés boursiers américains pour les investisseurs locaux grâce à l'investissement fractionné.

Fondée en 2019 et soutenue par Y Combinator, Bamboo permet aux utilisateurs d'acheter des actions de sociétés internationales, principalement cotées aux États-Unis. Le lancement en Afrique du Sud permet aux investisseurs de commencer avec seulement 150 ZAR, abaissant ainsi les barrières à l'entrée pour la participation des particuliers aux marchés internationaux.

La plateforme permet d'investir en temps réel, d'approvisionner les comptes en monnaie locale et d'être exposé à des actifs libellés en dollars, ce qui répond à la demande croissante de diversification à l'échelle mondiale.

"Les Sud-Africains sont prêts à se constituer un patrimoine au-delà des frontières", a déclaré Yanmo Omorogbe, directeur de l'exploitation et cofondateur de Bamboo. "Nous éliminons les frictions et créons de nouvelles voies vers l'inclusion financière".

L'expansion de Bamboo reflète une tendance plus large des startups fintech africaines qui développent des plateformes de gestion de patrimoine transfrontalières. Avec la hausse de l'inflation et la volatilité des monnaies locales, davantage d'investisseurs africains recherchent une exposition au dollar et des actifs mondiaux. L'Afrique du Sud, avec son infrastructure financière relativement avancée et son intérêt croissant pour la diversification offshore, représente une prochaine étape naturelle.

Bamboo entre ainsi en concurrence avec des acteurs locaux tels que EasyEquities et des applications mondiales comme eToro et Interactive Brokers. En mettant l'accent sur la simplicité, des points d'entrée peu élevés et des outils éducatifs, Bamboo vise à exploiter le segment peu desservi de la grande distribution. Alors que les réglementations en matière de fintech arrivent à maturité en Afrique, des plateformes comme Bamboo se positionnent pour capter l'appétit croissant du continent pour la création de richesses globales.