Egypte: LemFi s'étend au pays dans la course au marché des envois de fonds de 30 milliards de dollars

TLDR

LemFi, start-up londonienne spécialisée dans les paiements internationaux, a annoncé le lancement de ses services en Égypte, étendant ainsi sa portée à l'ensemble de l'Afrique du Nord. L'expansion vise la diaspora égyptienne aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Europe, offrant des transferts d'argent fiables et à faible coût vers un pays qui a reçu 29,6 milliards de dollars de transferts de fonds en 2024.

L'Égypte est l'une des principales destinations des envois de fonds en Afrique, les fonds envoyés au pays représentant plus de 6 % du PIB en 2023. L'entrée de LemFi sur le marché égyptien complète les services qu'elle offre déjà à la diaspora marocaine et tunisienne et s'aligne sur l'adoption croissante des paiements numériques dans la région.

"L'importance de l'Égypte en tant que destination des envois de fonds ne peut être sous-estimée", a déclaré Philip Daniel, responsable de l'expansion mondiale de LemFi. "La diaspora égyptienne mérite un service de qualité, et c'est ce que LemFi offre."

Fondée en 2020, LemFi compte aujourd'hui plus de 2 millions de clients dans le monde et a levé 53 millions de dollars en financement de série B en janvier 2025, mené par Highland Europe, LeftLane Capital, Endeavour Capital et Y Combinator.

Key Takeaways

Le lancement de LemFi en Égypte marque un mouvement stratégique pour capturer l'un des corridors de transferts de fonds les plus importants d'Afrique. Les flux d'envois de fonds vers l'Égypte ayant presque doublé en 2024, les entreprises fintech offrant des taux compétitifs et des transferts rapides sont bien positionnées pour servir une base croissante de travailleurs dispersés dans le monde entier.

Les réformes financières de l'Égypte et l'adoption croissante du numérique créent des conditions favorables aux plateformes de paiement transfrontalier. Pour LemFi, l'Égypte n'est pas seulement un corridor à fort volume, mais aussi une porte d'entrée dans l'opportunité fintech plus large de l'Afrique du Nord, où les transferts de fonds, la pénétration du mobile et l'ouverture réglementaire se croisent.

Grâce à son infrastructure qui dessert déjà les principaux marchés mondiaux d'envoi de fonds, LemFi peut désormais renforcer son engagement auprès de la diaspora égyptienne, un groupe démographique historiquement mal desservi par les opérateurs de transfert d'argent traditionnels. Cette initiative souligne la façon dont les fintechs africaines passent du statut d'acteurs régionaux à celui de fournisseurs d'infrastructures mondiales pour le financement de la diaspora.