Afrique: Institut Pasteur de Dakar - Un dispositif pour améliorer le diagnostic du chikungunya mis en place

Des chercheurs de l'Institut Pasteur de Dakar (Ipd) ont mis au point un nouveau système de diagnostic moléculaire du chikungunya. Une innovation qualifiée d'« avancée majeure pour la santé publique en Afrique ».

L'Institut Pasteur de Dakar (Ipd) a mis en place un dispositif destiné à améliorer le diagnostic du chikungunya en Afrique. Ce nouveau système, baptisé Chikv AltoDesign, a été spécifiquement optimisé pour inclure le génotype ouest-africain du virus. Il a été développé par des chercheurs de l'Institut.

« Le Dr Idrissa Dieng et son équipe de chercheurs, au sein du Pôle de virologie de l'Institut Pasteur de Dakar, ont mis en lumière une déficience dans un test de diagnostic du virus chikungunya largement utilisé à l'échelle mondiale. Ce test, pourtant reconnu, présente une performance réduite face aux souches du génotype ouest-africain, notamment celles ayant récemment circulé au Sénégal en 2023 », explique un communiqué parvenu à notre rédaction, hier. Selon le document, dans une première étude publiée, l'équipe a démontré que le test échouait à détecter les souches locales, même à des niveaux de charge virale pourtant significatifs, exposant ainsi les populations à un risque accru de faux négatifs. C'est face à ce constat que les chercheurs ont développé ce nouveau système de diagnostic moléculaire.

Le test, ajoute le communiqué, affiche une sensibilité 100 fois supérieure à celle du test de référence, capable de détecter le virus. « Fait intéressant, ce nouveau système conserve également la capacité de détection multiplex des virus Dengue et Zika, offrant ainsi un outil de diagnostic complet et performant pour les zones à cocirculation virale », lit-on dans le document. Ce dernier évoque une « avancée majeure pour la santé publique en Afrique, en permettant une détection plus rapide, plus fiable et mieux adaptée aux réalités épidémiologiques locales ». Le Dr Ibrahima Socé Fall, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, déclare : « Cette avancée, portée par notre équipe, illustre pleinement la mission de l'Institut Pasteur de Dakar : développer des solutions innovantes, conçues en Afrique, pour répondre aux besoins des populations africaines et au-delà. Elle confirme l'importance d'une recherche scientifique solidement ancrée localement, essentielle pour renforcer durablement la souveraineté sanitaire de notre continent ». Le chikungunya est une maladie virale transmise à l'humain par la piqûre des moustiques Aedes albopictus et Aedes aegypti.