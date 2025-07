Maroc: L'Université privée de Fès et l'Arizona State University lancent l'American International Institute

Fès - L'Université Privée de Fès (UPF) et l'Arizona State University (ASU), classée première université la plus innovante des États-Unis, ont signé, mercredi à Fès, un partenariat "historique" pour la création de l'American International Institute (AII) de l'UPF,

Ce projet stratégique, qui sera opérationnel à partir de septembre 2025, "vise à redéfinir les standards de l'enseignement supérieur au Maroc et en Afrique".

Fruit de trois années d'échanges constructifs, cette alliance permettra d'offrir des programmes innovants en anglais, alignés sur les standards académiques américains, tout en capitalisant sur l'excellence pédagogique marocaine.

L'initiative marque un tournant pour le paysage universitaire national, ouvrant la voie à une nouvelle génération de leaders formés aux exigences du marché mondial.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'UPF, Mohammed Aziz Lahlou, a souligné le caractère symbolique de ce partenariat, le qualifiant à la fois de "point d'aboutissement et de point de départ".

"Aujourd'hui, nous ne signons pas un simple accord, mais nous prenons un engagement envers l'avenir et envers la jeunesse marocaine", a-t-il déclaré, précisant que ce projet est le fruit d'une "reconnaissance mutuelle de valeurs et de finalités" entre les deux institutions.

"Cet institut est un pont entre le Maroc et les États-Unis, un pont entre les jeunes talents et les compétences globales, et un pont entre l'ancrage local et l'excellence académique internationale", a-t-il ajouté.

Le programme offrira aux étudiants des avantages uniques, notamment l'obtention de doubles diplômes UPF et ASU, reconnus à l'échelle internationale. Les lauréats bénéficieront d'une immersion totale en anglais, évoluant dans un environnement multiculturel et suivant des cours conçus par l'ASU.

Le cursus inclura également des master-classes, des "Global Signature Courses", des compétitions étudiantes mondiales et des opportunités de mobilité au sein du réseau Cintana, partenaire d'ASU, qui compte 32 universités sur plusieurs continents.

De son côté, le Directeur régional pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale chez Cintana Education, Cagri Bagcioglu, a affirmé que cette alliance "ouvre des portes" aux étudiants marocains vers une "formation de classe mondiale".

" Ce partenariat n'est pas seulement une question de diplômes, mais plutôt une question d'impact, notamment à travers la préparation de la prochaine génération de leaders marocains avec les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour réussir dans un monde en mutation", a-t-il souligné, ajoutant que ce partenariat établit un "nouveau standard audacieux pour l'enseignement supérieur au Maroc et en Afrique".

Pour sa part, Agueda Benito, Chief Academic Officer de Cintana Alliance, a mis en exergue le prestige académique d'ASU, non seulement en matière d'innovation, mais aussi de développement durable et d'employabilité.

"A travers ce partenariat, l’UPF rejoint un réseau qui a prouvé son efficacité en mutualisant les forces de chacun pour permettre à tous d'avancer plus vite, d'aller plus loin et d'avoir un impact plus profond", a-t-elle indiqué.

Elle a également précisé que ce partenariat offrira des opportunités concrètes, comme la possibilité pour les diplômés de travailler aux États-Unis jusqu'à trois ans après l'obtention de leurs diplômes, afin d'acquérir une expérience professionnelle internationale avant de revenir contribuer au développement du Maroc.

Selon les responsables de l’université, l'AII de l'UPF proposera, dès son lancement, des programmes de Bachelor et de Master dans des domaines à forte employabilité tels que le commerce international, le management, le génie logiciel et la cybersécurité.

Ils ont souligné que ce partenariat stratégique ouvre des perspectives inédites de développement, d'attractivité et de réputation pour l'UPF, et promet de nouvelles opportunités professionnelles pour ses lauréats, tant au Maroc qu'à l'étranger.

Cette initiative incarne aussi "un avenir sans frontières où l'innovation, l'excellence et l'internationalisation convergent pour former les leaders de demain".