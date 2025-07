Cote d'Ivoire: BRVM - Ecobank du pays à la tête du Top5 avec 5,36% de hausse de cours ce jeudi 10 juillet 2025.

Le titre Ecobank Côte d'Ivoire s'est retrouvé à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec 5,36% de hausse au terme de la séance de cotation de ce jeudi 10 juillet 2025.

Le cours de cette valeur passe de 11 290 FCFA la veille à 11 895 FCFA ce jeudi 10 juillet 2025, soit une augmentation de 605 FCFA. Entre le 8 juillet 2025 où elle cotait 11 200 FCFA et ce 10 juillet, l'action Ecobank Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 695 FCFA. Il faut rappeler que cet établissement bancaire a déjà payé depuis le 30 mai 2025 son dividende net au titre de l'exercice 2024 et qui s'élève à 707,52 FCFA pour les personnes physiques et 723,6 FCFA pour les personnes morales. Au premier trimestre 2025, la banque avait réalisé un résultat net en progression de 6,9% à 13,25 milliards FCFA contre 12,40 milliards FCFA au premier trimestre 2024.

Après Ecobank Côte d'Ivoire (plus 5,36% à 11 895 FCFA), le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sonatel Sénégal (plus 4,00% à 26 000 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 3,73% à 695 FCFA), BOA Niger (plus 3,40% à 2 585 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 3,36% à 6 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Orange Côte d'Ivoire (moins 3,38% à 14 000 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 2,54% à 16 275FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 2,50% à 2 535 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,35% à 1 040 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (moins 2,11% à 1 395 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 542,475 millions de FCFA contre 684,203 millions de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 55,619 milliards, en passant de 11 719,057 milliards de FCFA la veille à 11 774,676 milliards de FCFA ce jeudi 10 juillet 2025.

Celle du marché des obligations a, de son côté, baissé de 11,054 milliards, s'établissant à 10 312,468 milliards de FCFA contre 10 323,522 milliards de FCFA le mercredi 9 juillet 2025.

Les indices ont tous renoué avec la hausse. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,47% à 305,39 points contre 303,95 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en hausse de 0,55% à 152,23 points contre 151,40 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,97% à 130,63 points contre 129,37 points la veille.