Maroc: A Moulay Yacoub, les coopératives prennent leur essor grâce à l'INDH

Moulay Yacoub - A Moulay Yacoub, province rurale au fort potentiel agricole dans la région de Fès-Meknès, le tissu coopératif connaît un essor remarquable. L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) y joue un rôle moteur, en accompagnant les porteurs de projets à travers un soutien logistique, technique et financier. Objectif : structurer l’économie sociale et solidaire et favoriser la création d’emplois durables.

L'INDH par le biais du Comité Provincial du Développement Humain (CPDH), mise sur des formations ciblées, la mise à disposition de matériel adapté et l’encadrement des coopératives pour favoriser leur émergence et renforcer leur résilience économique. Plusieurs coopératives locales en sont aujourd’hui des exemples vivants.

Parmi elles, la coopérative du barrage Chahed pour la pisciculture, implantée dans la commune de Mekkes, illustre parfaitement l’impact de l’INDH. Créée par d’anciens pêcheurs artisanaux suite à la raréfaction du poisson dans le lac du barrage Sidi Chahed, cette structure regroupe désormais neuf membres, dont une femme. Grâce à l’appui de l’INDH, ils ont pu passer d’une activité informelle à un projet structuré, porteur de valeur ajoutée.

"Grâce à l’INDH et à la Haute Sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, nous avons pu créer une coopérative et sortir de l’informel", confie à la MAP Khalid Bahjaoui, secrétaire de la coopérative. Le projet consiste à repeupler le lac en poissons grâce à l’élevage en cage, principalement du poisson Sar, une espèce locale prisée.

Les membres ont bénéficié de formations techniques en pisciculture leur permettant de se professionnaliser. Les premiers résultats sont encourageants, avec une production croissante et une organisation plus efficace. Face à ces avancées, l’INDH a renforcé son appui en fournissant 11 cages supplémentaires, portant le total à 27. "Ce soutien nous a permis d’agrandir notre activité. Aujourd’hui, nous sommes sur la bonne voie", se réjouit Bahjaoui.

La coopérative Lamta pour les services agricoles illustre un autre modèle de réussite. Créée en 2019, elle a été accompagnée depuis 2022 par l’INDH, qui l’a dotée de matériel agricole spécialisé pour le traitement et la taille des cultures. Son président, Abdelaziz Sahib, rencontré lors d’une formation à la plateforme provinciale des jeunes de Douiyat, salue cet accompagnement.

"L’INDH nous a permis de moderniser notre activité et de renforcer notre présence dans la région", déclare-t-il, soulignant la contribution de la coopérative à la création d’emplois.

Dans le secteur de l’artisanat, la coopérative de broderie et couture traditionnelles et modernes, dirigée par Zakia El Biaoui, a également bénéficié de l’appui de l’INDH. Des machines à coudre et des formations en techniques de commercialisation lui ont permis d’élargir son activité.

"Ce projet permet aujourd’hui à plusieurs femmes de travailler et d’avoir un revenu stable", affirme-t-elle avec reconnaissance.

Selon Zahid El Fachtali, chef du service du programme "Amélioration du revenu et insertion économique des jeunes" à la Division de l’Action Sociale de Moulay Yacoub, le tissu coopératif local est devenu un levier clé du développement territorial. Il contribue à valoriser les produits du terroir, tout en renforçant l’insertion économique, notamment des jeunes et des femmes.

"Depuis le lancement du programme, 14 projets ont été accompagnés dans l’axe ‘Appui à l’économie sociale et solidaire’, dont 5 portés par des coopératives féminines", précise-t-il. Le montant global alloué dépasse 4,8 millions de dirhams, dont 2,7 millions financés directement par l’INDH. Au total, ces projets ont profité à 89 personnes, réparties entre hommes et femmes.

Grâce à cette stratégie de soutien au tissu coopératif, la province de Moulay Yacoub dessine les contours d’un développement inclusif, durable et solidaire, à l’image de la vision portée par l’INDH à l’échelle nationale.