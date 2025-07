Sénégal: Ecosystèmes de mangrove - Près de 6 000 hectares reboisés dans le Delta du Saloum et en Casamance (coordonnateur)

Ziguinchor — Cinq mille six cents hectares des écosystèmes de mangrove des communes limitrophes du Delta du Saloum et de la Casamance, ont été reboisés, en trois ans, soit à un taux de réussite de 75%, a déclaré, jeudi, le commandant des Eaux et forêts, Modou Thiam, coordonnateur du projet "Agriculture, foresterie et autres utilisations des terres du groupe Allcott Sénégal".

"Le projet Allcott blue carbon mangrove Sénégal envisage de reboiser 7. 000 hectares dans les écosystèmes mangrove des communes du Delta du Saloum et de la Casamance pour faire revivre ces écosystèmes et participer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Et, depuis trois ans de campagne de reboisement, nous avons pu reboiser 5. 600 hectares, soit à un taux de réussite de 75%", a-t-il dit.

Il s'exprimait en marge d'un atelier de partage des réalisations faites depuis 2022 dans le cadre du projet "Allcott blue carbon mangrove Sénégal", en termes de reboisement, de suivi et d'études techniques portant sur la situation de référence des sols.

Cette activité a eu également pour objectif de partager les perspectives pour la campagne 2025 et de recueillir les observations des acteurs.

"Cette année, l'objectif est de restaurer au moins 2. 000 hectares", a annoncé le commandant Modou Thiam, rappelant qu' "Allcott blue carbon mangrove Sénégal" est un projet de reboisement de la mangrove est lancé depuis 2022.

Il a également indiqué que le projet vise à travers ces actions de reboisement à générer des crédits carbone et participer à ce qu'on appelle "la contribution déterminée au niveau national", dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat.

"Reboiser les écosystèmes mangrove a des impacts sur le plan environnemental et sur le plan économique et social. Ces arbres que nous plantons sont aussi des lieux de regroupement d'huîtres et participent au développement de l'ostréiculture. Ces cadres permettent également la revitalisation du potentiel des ressources halieutiques", a-t-il encore souligné, faisant savoir que six aires marines communautaires protégées sont concernées par ce projet de reboisement.

Le projet "Allcott blue carbon mangrove Sénégal" est accompagné par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, la Direction des Parcs nationaux, la direction des aires marines communautaires protégées, la direction des Eaux et forêts et les communautés locales.