Dakar — Les travaux d'assainissement et d'entretien du réseau routier classé, réalisés à Dakar par l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), dans le cadre de la prévention des inondations, sont à un niveau "d'exécution satisfaisant", a-t-on appris jeudi de son chef régional, Samba Dia.

"Les travaux d'entretien et d'assainissement du réseau routier classé de Dakar engagés par l'AGEROUTE dans la cadre de la prévention des inondations sont à un niveau d'exécution satisfaisant", a-t-il dit à l'APS.

Ce réseau routier classé de la capitale sénégalaise, géré par l'AGEROUTE, comprend un ensemble de routes nationales, départementales et communales, ainsi que des autoroutes.

Il est crucial pour la mobilité urbaine et régionale, et assure également la liaison entre Dakar et d'autres centres urbains et régions du Sénégal.

"Sur ce réseau classé, les travaux de prévention des inondations consistent au désencombrement des exécutoires d'eaux pluviales et environs en plus du curage et reprofilage des ouvrages hydrauliques existant sur le long des axes routiers principaux de la région de Dakar", a expliqué Samba Dia.

Sous tutelle du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, l'AGEROUTE fait partie également des structures étatiques engagées dans le cadre de la gestion des eaux pluviales au cours de l'hivernage.

"Sur ce volet, il a précisé que l'AGEROUTE est chargée de mettre en place un dispositif de pompage des eaux pluviales d'une grande capacité, de surveiller et d'assurer la maintenance de certaines stations de pompage de Dakar, et de réaliser des systèmes de caniveaux de drainage sur le long du réseau routier classé".

"Dans ces stations et sur certains points bas de la capitale, des opérations de pompage des eaux pluviales sont prévues avec des hydro cureurs pour éviter des stagnations d'eaux sur le réseau routier", a-t-il encore souligné.

Samba Dia a expliqué que les travaux d'entretien et d'assainissement exécutés et en cours visent principalement à faciliter la mobilité, la sécurité des usagers et améliorer le cadre de vie des populations dakaroises.

Cependant, il a déploré, l'occupation anarchique des emprises des routes, des voies naturelles d'évacuation des eaux pluviales à Dakar, favorisant ainsi les inondations.

"S'ajoutent à ces facteurs, le branchement clandestin de canalisations d'eaux usées sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales et le déversement clandestin de gravats sur la chaussée créant un problème d'insécurité", a ajouté le chef régional de l'AGEROUTE.