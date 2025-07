A l'instar du Président Bassirou Diomaye FAYE, El Malick Ndiaye en faveur d'une coopération fondée sur l'esprit gagnant-gagnant. Le président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), par ailleurs, Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, accompagné des membres du Bureau de l'APF a formulé ce plaidoyer à l'occasion de deux audiences de haut accordées tour-à-tour au Président du Sénat français, Monsieur Gérard Larcher, et la Présidente de l'Assemblée nationale française, Madame Yaël Braun-Pivet.

Ces rencontres ont permis d'aborder plusieurs sujets d'intérêt commun, au premier rang desquels le renforcement des relations parlementaires entre le Sénégal et la France, la relance des groupes d'amitié parlementaire, ainsi que des dossiers d'actualité majeurs : les défis sécuritaires en Afrique et en Europe, la situation humanitaire à Gaza, et la nécessité d'un devoir de mémoire assumé autour du massacre de Thiaroye.

Le Président El Malick Ndiaye a particulièrement insisté sur l'importance stratégique du dialogue parlementaire, en tant que levier de consolidation démocratique, de promotion de la paix, de gouvernance vertueuse et de développement durable. Il a rappelé le rôle central que peuvent jouer les parlements dans la diplomatie préventive et la défense des valeurs communes de liberté, de justice et de solidarité.

Sur le plan économique, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise a plaidé en faveur d'un accompagnement plus soutenu du Sénégal, mettant en avant la stabilité institutionnelle, la transparence et la gouvernance responsable du pays. À ses yeux, ces atouts font du Sénégal un partenaire fiable et un modèle pour la région.

Tout au long de ses échanges, le Président de l'Assemblée nationale a défendu une vision d'une coopération renouvelée, fondée sur le respect mutuel, la réciprocité des intérêts et la construction d'un avenir partagé. Un partenariat débarrassé des asymétries du passé, ouvert sur l'histoire, lucide sur la mémoire, mais résolument tourné vers les défis du XXIe siècle.