Sénégal: Mactar Silla distingué à Abidjan en hommage à son parcours

Dakar — Le président directeur général du groupe Label Media Plus, Mactar Silla a reçu, jeudi, à Abidjan, le Lifetime Achievement Award, le plus important prix décerné par les Acteurs de la communication, du marketing, des médias et de l'évènementiel (ASCOM), en hommage à son parcours, a appris l'APS de source officielle.

Cette distinction a été attribuée à l'ancien directeur général de la Radio Télévision sénégalaise (RTS) lors de la 12e édition des ASCOM, le grand rendez-vous des Acteurs de la communication, du marketing, des médias et de l'évènementiel tenu dans la capitale ivoirienne, indique un communiqué reçu à l'APS.

Le lauréat, honoré en présence de l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Paul Benoit Sarr, a prononcé l'allocution inaugurale consacrée au thème : "Les talents, levier majeur de performance".

"Le Dr. Mactar Silla, reçoit ce prix pour son immense contribution au développement du secteur des médias et de la communication en Afrique ainsi que pour les multiples vocations qu'il a suscité sur le continent", a commenté Michel Russel Lohoré, le président-fondateur des ASCOM.

Il a, dans des propos rapportés par le communiqué, salué les plus de quatre décennies d'engagement du lauréat dans le monde des médias, de la communication et de la stratégie.

Mactar Silla incarne "une figure emblématique de l'audiovisuel et du conseil en Afrique. Son nom rime avec influence, vision globale et excellence professionnelle dans un secteur en perpétuelle mutation. De la direction de grandes chaînes africaines à la fondation de structures innovantes, son parcours illustre une trajectoire d'impact continental remarquable", a t-il déclaré.

Il a rappelé que M. Silla, formé entre Dakar et Reims, d'abord en lettres et civilisations anglo-saxonnes puis en droit privé, s'est très tôt forgé une double culture intellectuelle et stratégique qui a nourri sa capacité à naviguer entre mondes académiques, institutionnels et médiatiques.

Mactar Silla avait intégré dès 1982, la RTS où il gravit les échelons jusqu'à en devenir directeur général en 2001. Il avait entre temps déployé sa stature continentale en devenant dirigeant de TV5 Afrique (1992-1998).

Il poursuit sa carrière à WorldSpace (leader américain de la radio numérique par satellit) comme Vice-président West Beam (Afrique de l'Oues- Europe) puis directeur régional Afrique francophone à AfricaOnline, naviguant entre diffusion satellitaire, internet et technologies émergentes.

Il a également fait un passage à Spectrum TV au Cameroun, où il assume la direction générale pendant six ans et consolide sa réputation d'homme-orchestre des médias africains.

Mactar Silla est le fondateur de MSA COM à Dakar puis MS Consulting à Libreville, deux cabinets qui accompagnent gouvernements, entreprises et médias dans leur communication stratégique.

Depuis 2020, il dirige LABEL MEDIA +, un écosystème innovant regroupant LABEL TV, SUNU LABEL TV et LABEL RADIO, basé à Dakar.