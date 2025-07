Madagascar: Football/PFL - Choc final Elgeco Plus contre Cosfa

Elgeco Plus et Cosfa ont désormais un pied en Afrique. Les deux formations disputeront dimanche la finale du championnat national élite à Mahamasina.

En quête d'un premier titre, les deux clubs finalistes de la Pure Play Football League sont désormais connus à l'issue des demi-finales retour, disputées hier au complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona. Elgeco Plus, sextuple vainqueur de la Coupe de Madagascar, a validé son billet pour la finale grâce à un score cumulé de 5 à 3 contre Mama FC.

Après sa victoire 3-0 au match aller le 18 juin, l'équipe du By-Pass s'est inclinée 2 à 3 hier face aux Assureurs. Mama FC a mené au score à plusieurs reprises. Rado a ouvert la marque de la tête dès l'entame du match, mais Onja, joueur des Barea CHAN, a égalisé avant la pause (1-1). En seconde période, Zulu et Luc ont inscrit deux nouveaux buts pour Mama FC. Elgeco Plus, de son côté, n'a marqué qu'un seul but, signé Ismaël.

L'entraîneur d'Elgeco Plus, Oelison Rafanomezantsoa, dit "Carreca", a reconnu que « la pression exercée par Mama FC était prévisible. Ce club a tout tenté pour renverser la situation. De notre côté, nous avons voulu éviter à tout prix les blessures et les cartons ». Son homologue de Mama FC, Herimanitra Rabearisoa, dit "Hery Be", a ajouté : « Les joueurs ont tenté de jouer sans pression, mais leur concentration n'était plus la même depuis l'incident du match aller ».

Aucun blocage pour Cosfa

Cosfa a également décroché sa place en finale après avoir éliminé le champion en titre, le CFFA, sur un score cumulé de 5 à 3. Les Militaires avaient remporté le match aller 4 à 2, avant de s'incliner 1 à 2 hier au retour.

Kaila a ouvert la marque à la 23e minute pour Cosfa. Gregas, attaquant des Barea à la Cosafa Cup et présélectionné pour le CHAN, a égalisé à la 31e minute. Lalaina a ensuite donné l'avantage au CFFA à la 34e minute, concluant une contre-attaque bien construite.

Malgré leurs efforts en seconde période, les joueurs du CFFA n'ont pas réussi à revenir au score. Cosfa aurait même pu aggraver le score en toute fin de match : un penalty a été sifflé à la 93e minute après une faute du gardien Mika sur Ramaody. Mais la tentative de Diallo a été repoussée. Rova a ensuite manqué de peu l'égalisation, sa tête étant repoussée par la barre transversale.

« Nous avons manqué de concentration après le but adverse. Les joueurs se sont précipités et ont raté plusieurs occasions », a commenté Lalaina Ratsimanosika. Concernant la finale, il a ajouté : « Nous n'avons pas réussi à battre Elgeco Plus ces derniers temps, mais nous allons prouver le contraire dimanche ». Sur la question de la licence CAF, le coach s'est voulu rassurant : « Ce n'est qu'une question de dossiers à fournir à la CAF ».

Le vainqueur de la finale entre Elgeco Plus et Cosfa, prévue ce dimanche à Mahamasina, représentera Madagascar à la prochaine édition de la Ligue des champions africaine.