Madagascar: BEPC 2025 - Le taux de réussite en chute libre

Les résultats du BEPC 2025 ont été publiés depuis le 5 juillet dans 90 Circonscriptions scolaires (CISCO). Plusieurs d'entre elles enregistrent une baisse du taux de réussite par rapport à 2024.

La situation est particulièrement préoccupante dans certaines zones. À Beloha, seulement 15,64 % des candidats ont été admis, contre 87,39 % l'an dernier, soit une chute de plus de 70 points. À Midongy, le taux passe de 77,50 % à 38,45 %. Même tendance dans les CISCO de Befotaka (39,59 % contre 71,43 %) et de Faratsiho (39,86 % contre 69,46 %), des baisses qualifiées de vertigineuses par certains observateurs.

D'autres CISCO telles qu'Ambatolampy, Andramasina, Morafenobe ou Mandoto accusent également des reculs de plus de 10 points. Les CISCO d'Antsiranana I, Ambatomainty, Manjakandriana, Kandreho et Benenitra enregistrent des baisses plus modérées, variant entre 0,15 % et 9,7 %.

Plusieurs facteurs

À Ambohidratrimo, le taux descend de 60,71 % à 55,92 %, et à Antananarivo Avaradrano, de 74,94 % à 59,50 %. Pour la CISCO d'Andramasina, la baisse est notable : 55,90 % contre 74,16 % en 2024.

Cette régression généralisée s'explique par plusieurs facteurs. Un enseignant de 3e d'un établissement privé à Ambohimangakely met en cause la difficulté des sujets : « La majorité des épreuves reposaient sur des questions de réflexion, alors que nombre d'élèves ne disposent pas encore de cette capacité d'analyse », déclare-t-il.

Il évoque également les conséquences du contexte économique :« L'inflation affecte directement les élèves. Beaucoup viennent en classe sans avoir mangé. Le délestage complique aussi la préparation à la maison : certains n'arrivent même plus à faire leurs devoirs. »

Plusieurs candidats interrogés citent la difficulté des épreuves de malgache et de mathématiques, considérées comme de véritables obstacles.

Mais la situation n'est pas uniformément morose. Dans certaines régions, les résultats s'améliorent. À Besalampy, le taux grimpe de 42,92 % en 2024 à 55,75 % en 2025. Sainte-Marie et Iakora affichent également de bons résultats : respectivement 73,43 % et 68,02 %, en hausse par rapport à l'an passé (66,74 % et 64,35 %).