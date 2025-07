Congo-Brazzaville: 50e Session plénière de l'APF - Un appel à l'unité et à l'action

L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a tenu sa 50e session plénière, à Paris, marquée par des débats sur la solidarité, le développement durable et la préservation de la langue française dans un monde en mutation.

Cet événement, qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale, a rassemblé plus de 200 parlementaires provenant de 84 pays et gouvernements, mettant en lumière le rôle crucial de la Francophonie face aux défis globaux contemporains.

Une Plaidoyer pour la Cohésion

« La Francophonie est un pont entre les cultures, et nous devons oeuvrer ensemble pour le renforcer », a déclaré président de l'APF, Hilarion Etong, lors de son discours d'ouverture. Dans un contexte mondial tendu par les crises économiques, politiques et environnementales, l'unité des pays francophones est plus que nécessaire.

Chiffres clés et enjeux

Lors de la session, il a été souligné que près de 320 millions de personnes parlent français dans le monde, un chiffre qui devrait atteindre 700 millions d'ici 2050, selon les projections de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Cette donnée témoigne du potentiel de la langue comme levier de dialogue et d'influence géopolitique, notamment en Afrique, où la croissance démographique est la plus forte.

Sécurité et développement durable

Les discussions ont également porté sur la nécessité de renforcer la coopération en matière de sécurité face à la montée des extrémismes et des conflits. La paix est une condition sine qua non pour le développement, et nous devons unir nos forces pour la promouvoir, ont rappelé les participants. Des propositions concrètes ont été formulées, telles que l'établissement de groupes de travail sur l'éducation à la citoyenneté et sur la lutte contre la radicalisation dans les pays membres.

Perspectives économiques

Economiquement, l'APF vise à encourager les échanges commerciaux entre les États francophones, estimant que le commerce intra-francophone pourrait booster l'économie de la zone. Actuellement, moins de 15 % des échanges commerciaux se font au sein de l'espace francophone, une situation jugée inacceptable par les responsables présents.

Un futur à construire

La 50e session plénière de l'APF s'est révélée être un moment déterminant pour renforcer les engagements des pays francophones. À travers la diplomatie de la langue et la coopération mutuelle, les États membres sont invités à s'unir pour relever les défis contemporains, poser les bases d'un développement inclusif et durable, et préserver la richesse de la culture francophone. Les mots sont lancés : il est temps d'agir.