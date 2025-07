Ile Maurice: Osman Mahomed - «Chaque jour de retard pèse sur notre transition énergétique»

Lors de la session de mardi, le ministre Osman Mahomed, a fait face à un barrage de questions des «backbenchers».

Autobus électriques : le consultant Aequalis fustigé pour les retards

À une question sur le déploiement de 100 autobus électriques par la National Transport Corporation, le ministre Mahomed a admis que le projet connaît des retards sérieux. Le principal blocage réside dans une divergence technique entre le consultant, Aequalis Consulting Engineers engagé pour le projet, et le fournisseur indien des bus électriques, Switch Mobility.

Le premier contrat, signé en juin 2023 avec Aequalis pour Rs 1 725 000, portait sur une étude de faisabilité liée aux infrastructures de recharge pour six dépôts. À l'issue d'un appel d'offres restreint, Aequalis avait été le seul soumissionnaire.

Le travail a été effectué dans les délais et payé intégralement en septembre 2023. Un second mandat lui avait été attribué en juillet 2024, pour la préparation des appels d'offres, l'évaluation des besoins et le suivi de l'implémentation des bornes de recharge. Bien qu'aucun contrat n'ait été formellement signé, un bon de commande de Rs 685 000 avait été émis et Rs 255 000 déjà déboursées.

Le décalage entre les plans d'Aequalis et ceux de Switch Mobility a provoqué un retard majeur dans l'implémentation. Lors d'une réunion d'urgence convoquée par le ministre le 3 juillet, Aequalis a été sommée de livrer tous les documents techniques requis dans la semaine. Osman Mahomed a déclaré : «Ce blocage est inadmissible. Chaque jour de retard pèse sur notre transition énergétique.»

Par ailleurs, trois bus électriques sont déjà arrivés de l'Inde, mais le reste est encore attendu. Le ministre a reconnu que, dans l'état actuel de la production électrique basée sur le charbon et le fioul lourd, ces véhicules restent une source de pollution à Maurice. Il a annoncé des discussions avec le Fonds pour l'environnement mondial pour financer l'installation de panneaux photovoltaïques.

Transport public : mesures pour améliorer des lignes de bus

Face aux nombreuses plaintes sur l'irrégularité des lignes d'autobus 26, 53 et 221 dans l'Est, le ministre Mahomed a présenté une série de mesures correctives. Les lignes 26 (Belmont-Centre-de-Flacq via Roches-Noires) et 53 (via Amaury et Laventure) sont gérées par des opérateurs individuels. Le nombre d'autobus a chuté de 19 à 17, certains ayant été retirés pour vétusté. Plusieurs, âgés de plus de 17 ans, tombent souvent en panne, provoquant des perturbations fréquentes, notamment pour les étudiants.

Pour y remédier, des licences temporaires ont été accordées en 2023 et 2024, pour assurer une fréquence de passage toutes les 20 minutes, en alternance entre les deux lignes, avec des dessertes spécifiques pour les écoles et l'hôpital de Poudre-d'Or.

Malgré cela, les défaillances persistent. Le ministre a exprimé son indignation après la diffusion d'une vidéo montrant 16 passagers abandonnés à la gare de Flacq, un dimanche soir, sans aucun autobus sur la ligne 26. Une enquête disciplinaire a été ouverte sous la présidence de Me Aratee Prayag et des sanctions sévères sont promises contre les opérateurs fautifs.

Le manque de personnel à l'inspection de la National Land Transport Authority (NLTA) serait un frein au bon suivi. Le ministre a demandé qu'un Mobile Support Officer soit affecté en permanence à la gare de Flacq, en attendant le recrutement de nouveaux inspecteurs. Deux bus supplémentaires pourraient également être affectés à ces lignes prochainement.

Concernant la ligne 221 (Haute-Rive-Centre-deFlacq via Plaine-des-Roches), seuls deux bus opèrent, issus d'une flotte de 71 véhicules. Le service reste irrégulier, surtout en heures creuses. La NLTA prévoit une réunion avec les transporteurs pour ajuster les horaires. Le ministre a aussi évoqué l'introduction prochaine d'un Fleet Management System pour un suivi en temps réel des opérations. Il a encouragé les députés de la circonscription à collaborer avec la NLTA. Interrogé par le député Raviraj Beechook sur le manque de conducteurs et la possibilité d'employer des étrangers, le ministre a affirmé qu'il ferait de son mieux.

Plus de 4 000 licences de voitures sous contrat délivrées en cinq ans

Le ministre Mahomed a révélé que 4 317 licences de voitures contract ont été délivrées par la NLTA entre 2020 et 2025, dont 3 650 sont actives. L'année 2024 a connu une explosion de demandes, avec 2 907 licences délivrées, contre moins de 520 par an auparavant.

Le ministre a signalé une possible saturation du marché, avec 11 153 véhicules contract en circulation, dont près de 70 % enregistrés depuis 2015. Il a aussi invité les parlementaires à consulter la liste complète des titulaires de licence. En réponse à une question du député Babajee sur des cas de multiples licences attribuées à une même personne, le ministre a précisé qu'il est prêt à référer les irrégularités à la Financial Crimes Commission.

Pas de double sens à l'avenue Belle-Rose, sauf élargissement futur

À une question de la députée Stéphanie Anquetil, Osman Mahomed a répondu que le double sens à l'avenue Belle-Rose ne pourra pas être rétabli temporairement, en raison de la configuration étroite de la route (4,5 à 5,3 m de largeur) et de la densité de circulation piétonne. Le tronçon dessert plusieurs écoles, dont le collège Gaëtan Raynal et la Royal Rock School. Le retour au double sens, même ponctuel, nécessiterait des aménagements complexes. Toutefois, un projet d'élargissement est à l'étude. Un plan topographique a été établi par la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) et une visite sur le site est envisagée.

Saturation à Hillcrest : Pistes de correction à l'étude

Malgré des travaux à Sodnac, les bouchons persistent sur Hillcrest Road, surtout le matin. Deux problèmes majeurs ont été identifiés : les feux de signalisation à l'avenue des Tulipes, qui ralentissent considérablement le flux et la voie d'accélération vers l'autoroute M1, trop courte (75 m au lieu des 150 m recommandés).

Des policiers sont actuellement déployés pour gérer manuellement le trafic. La TMRSU propose de créer deux nouvelles routes : l'une reliant Hillcrest au réseau de Petit-Camp et Pellegrin et une autre reliant Marbella Road au rond-point de Hillcrest. Ces propositions seront intégrées au programme national de désengorgement routier.