Le ministère de l'Éducation a conclu jeudi le programme de visites sur le terrain pour les examens du certificat d'études secondaires à l'école secondaire modèle Al-Kadro pour filles de la localité de Bahri dans la matière de langue anglaise en présence du ministre de l'Éducation de l'État de Khartoum, Dr. Qarib Allah Mohamed le sous-secrétaire du ministère fédéral de l'Éducation, le ministre en charge, Dr. Ahmed Khalifa et autres.

Le ministre de l'Éducation, Dr Ahmed Khalifa a souligné l'importance de l'éducation comme l'un des facteurs de stabilité dans l'État de Khartoum, appelant les étudiantes à s'efforcer de réussir pour réaliser les ambitions et les espoirs placés en elles par le pays et leurs familles pour mener la bataille de la construction et du développement.

Dr Qarib Allah a affirmé l'intérêt de son ministère pour l'éducation, les enseignants et les étudiants et son souci d'assurer la stabilité du processus éducatif en fournissant tout le soutien nécessaire et en créant un environnement approprié pour les examens et les travaux de contrôle.