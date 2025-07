Le directeur général du ministère de l'Éducation de l'État de l'Est- Darfour, le ministre par intérim, M. Hamid Ahmed Hamid a salué le rôle des agences de sécurité et militaires qui ont continué à travailler de manière organisée pour sécuriser les examens reportés pour l'année 2024 jusqu'à leur achèvement ce jour-là.

Il a exprimé ses remerciements, sa reconnaissance et sa gratitude aux étudiants et étudiantes qui se sont présentés à l'examen du certificat d'études secondaires soudanais en toute confiance dans des circonstances difficiles et leur a souhaité excellence et grand succès.

Il a remercié tous ceux qui ont contribué, soutenu et appuyé cette grande réalisation du ministère de l'Éducation, du gouvernement régional du Darfour, des gouvernements des États, des gouverneurs, en plus des États hôtes, des organisations humanitaires et de tous les partenaires de l'éducation, des parents, des enseignants, des communautés d'accueil dans les États du Nil Blanc et du Nil, leurs comités de sécurité et leurs collègues de surveillance, de contrôle et de sécurité.