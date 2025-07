Soudan: La Conclusion des Examens du Certificat Soudanais pour l'Année 2024

Le gouverneur de Khartoum et le ministre de l'Éducation de l'État, et en présence de responsables de l'éducation, d'enseignants et de représentants des autorités compétentes ont assiste à la salle Mohammed Al-Sheikh Madani a été témoin aujourd'hui de la cérémonie de clôture des examens du certificat soudanais pour l'année 2024 et du lancement du programme de travail d'été,

Le sous-secrétaire du ministère de l'Éducation, Dr Ahmed Al Khalifa a déclaré que les examens du certificat soudanais ont été achevés cette année, grâce à Dieu, soulignant que le ministère se prépare actuellement à terminer les étapes restantes, y compris le contrôle et la surveillance, jusqu'à ce que les résultats soient annoncés prochainement.

De son côté, le ministre de l'Éducation de l'État de Khartoum, Dr. Qarib Allah Muhammad Ahmad, pour les grands efforts déployés pour assurer le succès des examens, a adressé ses salutations aux enseignants, aux comités de suivi, aux agences de sécurité, y compris la police, les renseignements et les forces armées, et à tous les partenaires des organisations caritatives de la société civile, nationales et étrangères, qui ont contribué à fournir des repas, des transports et des services aux étudiants du certificat.

Le ministre a expliqué que les examens ont eu lieu dans 189 centres, avec 28 363 étudiants qui ont passé les examens, avec 2 120 enseignants participant à la supervision et au contrôle. Il a souligné que les préparatifs pour la prochaine année académique ont commencé tôt, dans le but de réaliser un début distingué qui surpasse celui des années précédentes.