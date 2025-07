Soudan: Le Ministre de l'Éducation par Intérim de Kassala Salue le Succès des Examens du Certificat Soudanais

Le directeur général du ministère de l'Éducation et de l'Orientation et ministre en charge de l'État de Kassala, M. Osman Omar a exprimé ses profonds remerciements, sa reconnaissance et sa gratitude pour la conclusion des examens du certificat d'études secondaires soudanais pour l'année 2025 après JC dans une atmosphère de sécurité, de discipline et de sûreté.

Osman a souligné les grands efforts déployés par toutes les parties concernées pour assurer le succès de cette étape charnière de l'année académique.

Dr. Amal Osman, directrice de l'administration des écoles secondaires de l'État, a exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué au succès du processus d'examen, notamment les enseignants, les administrations scolaires, les conseils éducatifs et les familles des élèves, qui ont toujours été un soutien et un pilier de l'éducation, offrant leur soutien, leur coopération et leur dévouement pour assurer le confort et la stabilité des élèves pendant la période d'examen.

Elle a souligné que l'État de Kassala, grâce aux efforts combinés de toutes ses composantes, a prouvé sa capacité à surmonter les défis et à parvenir à la stabilité éducative.

Amal a affirmé que le ministère continuera à faire progresser le processus éducatif, en s'inspirant de ce succès collectif comme motivation pour de nouvelles réalisations.