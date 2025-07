Cameroun: Paul Biya doit assumer sa candidature sans procuration - Le peuple exige une vraie campagne

La question de la candidature de Paul Biya suscite à nouveau une vive controverse au Cameroun. Dans un contexte politique tendu, François Hiondi Nkam dénonce avec fermeté toute tentative de campagne électorale par procuration, comme ce fut le cas en 2018, lorsque le président sortant n'avait accordé que 13 minutes à son électorat.

Aujourd'hui, les voix s'élèvent pour refuser ce scénario. Le peuple veut voir, entendre et interroger son candidat. Il est temps que les règles du jeu démocratique soient pleinement respectées.

La déclaration de François Hiondi Nkam ne manque pas de clarté : si Paul Biya est candidat, il doit le faire savoir, se présenter en personne et défendre son bilan politique. Un bilan largement perçu comme catastrophique par une frange croissante de la population. Les citoyens attendent une confrontation directe des idées, des programmes, des visions pour le Cameroun de demain. Ils rejettent désormais toute stratégie visant à masquer une candidature derrière des porte-voix institutionnels ou des figures du pouvoir.

Il est également pointé du doigt un supposé trio influent tapi dans l'ombre du Palais de l'Unité. Ce groupe, que d'aucuns estiment être à l'origine d'une candidature sans engagement direct du président, relance les inquiétudes sur une possible confiscation du débat démocratique au profit de manoeuvres politiques orchestrées. Or, à l'approche des échéances électorales, la transparence, la responsabilité et la légitimité doivent primer.

Dans un pays où la jeunesse représente la majorité de la population, l'exigence de vérité et de responsabilité ne peut plus être ignorée. Le Cameroun mérite une élection juste, équitable, avec des candidats debout devant leur peuple. La démocratie n'a de sens que lorsque ceux qui aspirent à diriger se présentent avec courage et respect des citoyens.

L'opinion publique est désormais en alerte. L'époque où l'on acceptait les jeux de coulisse semble révolue. Le moment est venu pour les leaders politiques, quels qu'ils soient, de faire preuve de clarté et d'engagement réel. Une campagne présidentielle au Cameroun ne peut plus se faire par procuration.