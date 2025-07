Afrique: Stumai Abdallah, l'étoile aux trois terrains

Du parquet de futsal aux pelouses marocaines de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024, Stumai Abdallah incarne l'audace d'un football tanzanien en pleine éclosion. À 25 ans, l'attaquante des Twiga Stars vit un moment charnière : celui où l'histoire personnelle rejoint celle d'une nation en quête de reconnaissance.

Du parquet à la pelouse, le même engagement

En avril dernier à Rabat, elle portait déjà haut les couleurs de la Tanzanie lors de la première CAN Féminine de Futsal, marquant au passage un but et aidant son pays à décrocher une qualification historique pour la Coupe du monde de Futsal aux Philippines (novembre 2025). Quelques semaines plus tard, la voilà sur un tout autre décor, cette fois en gazon naturel, engagée avec huit coéquipières dans la quête d'une première victoire tanzanienne en CAN Féminine CAF.

« Le futsal, c'était une occasion incroyable. On a tout donné. On est passées si près du titre, mais on a prouvé qu'on pouvait rivaliser. On va s'appuyer là-dessus pour grandir », souffle-t-elle avec humilité.

Une enfance au sud, un destin en crampons

Surnommée Kuchini - "la fille du Sud" en swahili - Stumai vient de Songea, dans le sud de la Tanzanie. Une région rarement citée dans la formation de footballeuses, mais dont elle est aujourd'hui la plus fière ambassadrice. « Là d'où je viens, il y a très peu de joueuses professionnelles. J'ai une vraie responsabilité. Je veux montrer que c'est possible. »

Tout a commencé sur un terrain improvisé, où son père lui traçait des parcours de cônes chaque jour. « C'est lui qui m'a tout appris, balle au pied. Il a cru en moi avant tout le monde. »

Formée à Makongo, révélée par JKT Queens

À 13 ans, elle quitte Songea pour Dar es Salaam, intégrant Makongo Academy, l'un des centres sportifs les plus réputés du pays. Pensionnaire du Makongo Secondary School, elle y apprend les bases du jeu. À ses côtés, une certaine Opa Clement, aujourd'hui star de la sélection, formait déjà le noyau dur des futures Twiga Stars.

Polyvalente dès ses débuts, Stumai alterne entre les ailes et le poste de latérale gauche. Sa vision, sa justesse technique et sa prise de décision rapide font rapidement la différence. « J'aime ce sport parce que je peux m'exprimer sans limites. Sur un terrain, tout devient clair. »

Avec les JKT Queens, club affilié à l'armée tanzanienne, elle explose : 28 buts en 18 matches lors de la dernière saison du championnat. Une machine à scorer, mais aussi une militaire, discrète et déterminée. Elle a même lancé son propre business d'équipements sportifs pour rapprocher les fans de leurs idoles.

Un modèle pour les jeunes Tanzaniennes

« Le football m'a tout donné », répète-t-elle comme un mantra. Jouer pour la Tanzanie n'est pas qu'un honneur : c'est un devoir. Elle veut rendre ce rêve possible pour les petites filles de Songea, mais aussi de Mwanza, Mbeya ou Zanzibar.

Son objectif ? Que la présence des Twiga Stars en phase finale ne soit plus un événement, mais une habitude. Elle veut construire un héritage.

Premier match, premier frisson

Quand elle voit son nom inscrit dans le onze de départ face au Mali pour l'entrée en lice des Tanzaniennes dans le groupe C, l'émotion est forte. Ses proches l'ont vue à la télévision, maillot flanqué de son nom, sur la plus grande scène continentale. « Ils n'arrêtent pas de m'envoyer des messages. Ils sont tellement fiers. »

L'histoire à portée de crampons

Ce vendredi, contre les championnes en titre sud-africaines, Stumai Abdallah peut écrire une page inédite du football tanzanien. En cas de but, elle deviendrait la première joueuse du pays à marquer en Ligue des Champions Féminine CAF, en CAN de futsal et en WAFCON. Un triplé symbolique. Une trace durable.

Tanzanie n'a encore jamais inscrit le moindre but ni remporté le moindre match en phase finale de WAFCON. Mais dans les yeux de Stumai, une conviction : cela peut changer. Maintenant.

Après tout, Stumai signifie "espoir". Et dans le football, comme dans la vie, l'espoir est souvent le début de tout.