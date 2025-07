Afrique: Hassan Dakhlallah - Un modèle d'engagement sociétal et de développement social en Afrique subsaharienne

Il s'impose en Côte d'ivoire et dans plusieurs pays africains comme un acteur incontournable du développement local et de l'engagement sociétal. Ne se limitant plus seulement à la construction des infrastructures de BTP, Hassan Dakhlallah s'engage et investit dans des projets à fort impact social avec la Fondation PORTEO. Il oeuvre pour un avenir meilleur, en construisant des écoles, des centres de santé et d'autres infrastructures communautaires dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, et de l'Afrique de l'Ouest.

La Fondation PORTEO : Un levier pour le changement social et économique

Elle a été fondée, selon le PDG Hassan Dakhlallah, pour bâtir un avenir meilleur et incarner l'engagement sociétal du groupe Porteo, en mettant son expertise et ses ressources au service du développement durable, de l'éducation et du bien-être des communautés locales. La Fondation PORTEO se concentre sur plusieurs piliers : l'éducation, la santé, l'autonomisation économique et la vulgarisation des bonnes pratiques sociales, et surtout sur l'environnement et le développement durable. Grâce à ses projets innovants et salutaires, la Fondation PORTEO a déjà permis à des milliers de personnes d'accéder à des services sociaux de base.

Les actions phares de Hassan Dakhlallah à travers PORTEO

Infrastructures scolaires et Programmes d'éducation et de formation

L'éducation est un défi majeur en Afrique de l'Ouest, où de nombreuses régions souffrent encore d'un manque flagrant d'infrastructures scolaires. Avec le soutien d'autres partenaires politiques et sociaux, la Fondation PORTEO finance et réalise la construction d'écoles et de cantines scolaires, garantissant ainsi un cadre d'apprentissage sécurisé et propice à la réussite des élèves. « Nous croyons fermement que chaque enfant mérite un accès à une éducation de qualité. Construire des écoles, c'est bâtir l'avenir », explique Emmanuel Kalou, Président de la Fondation PORTEO.

On peut mettre à l'actif de la Fondation Porteo :

plus de 20 salles de classe ont été construites ou rénovées dans des zones rurales, bénéficiant à plus de 3 500 élèves.

plus de 5 000 kits scolaires à des élèves issus de milieux défavorisés. Ces actions, en complément des efforts gouvernementaux et des ONG, permettent d'améliorer significativement le taux de scolarisation.

Initiatives de santé communautaire

Avec la Fondation PORTEO, Hassan Dakhlallah a financé la construction et la réhabilitation de centres de santé, ainsi que l'achat d'équipements médicaux. Aujiourd'hui, plus de 200 patients souffrant de pathologies graves ont été généreusement pris en charge, à travers des interventions chirurgicales et des traitements médicaux coûteux. Plusieurs hôpitaux ont été équipés en matériels médicaux indispensables, afin de renforcer leur capacité à répondre aux urgences sanitaires.

En soutenant des micro-projets et des coopératives locales, la fondation encourage l'entrepreneuriat et l'indépendance financière, notamment pour les femmes et les jeunes entrepreneurs. Hassan Dakhlallah milite également pour le dialogue interculturel et la cohésion sociale, en organisant des forums et des ateliers communautaires. « Développer des infrastructures, c'est essentiel, mais aider les populations à se structurer économiquement l'est tout autant », affirme Emmanuel Kalou, Président de la Fondation PORTEO.

Grâce à sa vision stratégique et son engagement sociétal, Hassan Dakhlallah réussit à mobiliser diverses ressources pour maximiser l'impact social de ses différentes entreprises. La Fondation PORTEO se distingue par sa transparence, son implication communautaire et sa capacité à adapter ses actions selon les besoins locaux. L'objectif du patron de Portéo est de dupliquer ce modèle expérimenté en Côte d'Ivoire dans tous les autres pays où l'entreprise est installée.