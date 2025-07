Afrique: L'OMS, l'UIT et l'OMPI vers l'utilisation de l'IA en médecine traditionnelle

L’Organisation Mondiale de la santé (OMS), l’Union internationale des télécommunications (UIT) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ont publié une nouvelle note technique, intitulée Cartographie de l’application de l’intelligence artificielle en médecine traditionnelle.

Annoncée dans un communiqué de l’organisme publié ce 11 juillet, elle est lancée dans le cadre de l’Initiative mondiale sur l’IA pour la santé . Selon le document, « cette note propose une feuille de route pour exploiter ce potentiel de manière responsable tout en préservant le patrimoine culturel et la souveraineté des données ».

Il faut noter que l’IA marque le début d'une nouvelle ère de « transformation pour la médecine traditionnelle », où les méthodes de traitement éprouvées sont optimisées par des technologies avancées, « permettant ainsi des soins plus sûrs, personnalisés, efficaces et accessibles », a souligné la même source.

À l'heure actuelle, allier les avancées modernes aux pratiques traditionnelles est fondamental pour renforcer le pouvoir de traitement de la médecine classique grâce aux nouvelles technologies.

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations

D’après l’OMS, la médecine traditionnelle, complémentaire et intégrative (MTIC) est pratiquée dans 170 pays et est utilisée par des milliards de personnes. De même, « les pratiques de TCIM sont de plus en plus populaires dans le monde entier, en raison d’un intérêt croissant pour les approches de santé holistiques qui mettent l’accent sur la prévention, la promotion de la santé et la réadaptation ».

Par conséquent, l’organisme informe que la nouvelle note « présente des expériences dans de nombreux pays utilisant l’IA pour ouvrir de nouvelles frontières en matière de soins personnalisés, de découverte de médicaments et de conservation de la biodiversité ».

Selon le document, il comprend des exemples tels que la façon dont les diagnostics alimentés par l’IA sont utilisés en Ayurgénomique ; des modèles d’apprentissage automatique identifiant des plantes médicinales dans des pays comme le Ghana et l’Afrique du Sud ; et l’utilisation de l’IA pour analyser les composés de la médecine traditionnelle afin de traiter les troubles sanguins en République de Corée.

« Notre Initiative mondiale sur l’IA au service de la santé vise à aider tous les pays à tirer parti des solutions d’IA et à veiller à ce qu’elles soient sûres, efficaces et éthiques », a déclaré Seizo Onoe, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications de l’UIT. « Ce partenariat entre l’UIT, l’OMS et l’OMPI rassemble les compétences essentielles. »

Actuellement, l'intelligence artificielle est en plein essor et se développe de manière exponentielle pour répondre aux nombreux enjeux liés au progrès économique, sanitaire et professionnel à l'échelle mondiale.

Ainsi, « en alignant sa puissance sur la sagesse de la médecine traditionnelle, un nouveau paradigme de soins peut émerger ; un avenir qui honore le passé, renforce le présent et façonne un avenir plus sain et plus équitable pour tous » a indiqué le communiqué.