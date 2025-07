Le ministère de la Fonction publique, du travail et de la Protection sociale, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail a organisé un atelier de validation du projet de décret fixant les conditions de travail des travailleuses et travailleurs domestiques, jeudi 10 juillet 2025 à Ouagadougou.

Le gouvernement du Burkina Faso est engagé à promouvoir le travail décent et la justice sociale pour tous. Pour ce faire, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail (OIT) a organisé un atelier de validation du projet de décret fixant les conditions de travail des travailleuses et travailleurs domestiques, le jeudi 10 juillet 2025, à Ouagadougou.

Pour le représentant du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Jules Ouédraogo, l'avant-projet de décret vise à accroitre la protection des travailleurs domestiques. « Une grille salariale, une classification professionnelle et un contrat de travail type en phase avec les réalités des travailleuses et travailleurs domestiques vont être aussi soumis à la validation des parties prenantes », a-t-il poursuivi.

M.Ouédraogo a précisé que le draft de décret soumis à la validation prend en compte les recommandations formulées par l'étude sur la dynamique de promotion du travail décent. « Il est le résultat de la fusion de textes majeurs en matière de protection des travailleurs domestiques à savoir, le Kiti An VI 209 du 15 mars 1989 portant modification des salaires minima des gens de maison et le décret n°2010-807/PRES/PM/MTSS du 31 décembre 2010 fixant les conditions de travail des gens de maison », a-t-il mentionné.

Promotion du travail décent

Le représentant de la directrice du bureau de l'OIT pour le Burkina Faso Guite Diop a salué les efforts du gouvernement du Burkina Faso, en matière de protection sociale. « Au Burkina Faso, comme ailleurs, le travail domestique est caractérisé par une plus grande asymétrie de pouvoir contractuelle comparativement aux autres secteurs d'activités, une absence fréquente de contrats de travail écrits, une rémunération inférieure au salaire minimum sectoriel. Souvent, ce travail s'effectue dans l'ombre de la précarité », a-t-il relevé.

Pour lui, les travailleuses et travailleurs domestiques sont pourtant au coeur de la vie quotidienne de nombreuses familles, accomplissant des tâches essentielles, et souvent invisibles, avec courage, dévouement et persévérance.

Diop s'est réjoui de l'adoption en 2011 de la Convention N°189 de l'OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques marquant un tournant décisif en faveur de cette catégorie de travailleurs. « La validation du projet de décret fixant les conditions de travail des travailleuses et travailleurs domestiques va offrir un cadre juridique pour règlementer la profession de cette catégorie de travailleurs au Burkina Faso », a déclaré le représentant de la directrice du bureau de l'OIT pour le Burkina Faso.