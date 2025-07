Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a signé une convention de partenariat avec le Bureau de Coopération suisse et agence consulaire au Burkina Faso, jeudi 10 juillet 2025 à Ouagadougou. Cette convention vise à financer la première phase du Programme d'appui au développement des initiatives culturelles (PADIC1).

La Suisse est engagée à soutenir la culture burkinabè. En effet, le Bureau de coopération suisse et agence consulaire au Burkina Faso a signé, jeudi 10 juillet 2025 à Ouagadougou, un accord cadre de partenariat avec le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Ce partenariat, selon le Chef de la coopération suisse au Burkina Faso, Christian Eggs vise à financer le Programme d'appui au développement des initiatives culturelles (PADIC1).

Ainsi à travers cette signature, la Suisse s'engage à contribuer à hauteur de 67 % du budget global de la première phase du programme qui couvre la période 2025-2028 et évalué à 2 milliards FCFA soit 1 milliard 340 millions FCFA. Les 33% restant du budget (660 millions FCFA) seront à la charge de l'Etat burkinabè.

M.Eggs s'est réjoui de la signature de la convention qui, à son sens, va contribuer à relever les défis du secteur culturel. Pour lui, l'objectif commun entre les deux parties est d'améliorer les capacités des acteurs culturels à contribuer à la cohésion sociale et à la paix. Il a en outre relevé que le partenariat est une belle opportunité pour renforcer les acquis des interventions antérieures.

Il permettra, a-t-il précisé, de renforcer les capacités antérieures du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) à réaliser plus d'appel à projets mettant accent sur l'apport de la culture à la prévention et la gestion des conflits pour la cohésion et la paix.

Une invite à une gestion rigoureuse des fonds

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a remercié le gouvernement suisse pour ce partenariat qui marque un tournant décisif dans les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Confédération Suisse. Il a relevé que la mise en oeuvre du PADIC permettra de financer les projets des opérateurs culturels privés, d'accompagner la mise en oeuvre des réformes structurantes, à savoir le statut de l'artiste et la loi dite 1% artistique.

Il a par ailleurs confié que le programme va contribuer à la réalisation d'initiatives innovantes, telles que la réhabilitation du Ciné Guimbi Ouattara et au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs publics et privés. A cet effet, le ministre chargé de la culture a invité les bénéficiaires du programme, que sont les opérateurs culturels, à une gestion rigoureuse des ressources mises à leur disposition afin de mieux saisir cette opportunité pour le développement du secteur culturel.