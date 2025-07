document

Alors qu'il était encore avant les locales de 2019, et l'expérimentation de la gouvernance locale et de la décentralisation au Togo au rang des communes en difficulté la Commune de Bè Afédomé en six ans de gouvernance d'une jeune équipe à la tête de laquelle se trouvait le Maire principal, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, a fait un bond qualitatif.

Ce qui est d'ailleurs enviable par d'autres acteurs de la décentralisation qui reconnaissent volontiers le travail qui y est fait.On en veut pour preuve les différents prix décernés au premier responsable de cette équipe sortante. A l'heure du bilan, il est loisible de revenir (dans différents épisodes) sur les différentes réalisations du Conseil municipal de Golfe 1 dans différents domaines dans lesquels les élus se sont investis durant ces six années de gouvernance.

3- EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI DES JEUNES UN INVESTISSEMENT DANS LA RELEVE

Certaine de ce que la meilleure connexion est celle entre l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes de son ressort territorial, l'équipe dirigeante de la commune sous le leadership de son Maire « Turbo », n'a ménagé aucun effort pour soigner au mieux le profil ou plus encore le parcours de sa relève. Il a été question des actes posés pour offrir un cadre éducatif décent aux jeunes apprenants. De même, ceux devant passer par la case formation professionnelle ou encore poursuivre leur formation universitaire ont eu droit au plein engagement du Conseil municipal à leur côté.

Quelques actions phares

- Construction des bâtiments scolaires.

- Réhabilitation de onze (11) écoles primaires publiques et construction de blocs de latrines.

- Octroi des bourses universitaires aux nouveaux bacheliers.

- Dons de tables-bancs à certaines écoles.

- Ecoute et accompagnement en matériels didactiques au corps éducatif.

- Organisation des éditions du projet « Vacances utiles ».

- Accompagnement en kits scolaires des élèves en situation difficile.

- Création de l'Académie Digitale Numérique (ADN).

- Prise en charge complète d'une quarantaine de jeunes au Centre de Formation aux Métiers de l'Industrie (CFMI) sur une période de 4 ans (2021-2025).

- Identification des bassins d'emplois et d'activités économiques pour les jeunes.

- Exécution du projet « promouvoir l'employabilité et l'inclusion socioéconomique des jeunes de la commune du Golfe 1 » (Formation de 120 jeunes en entrepreneuriat et financement de 40 projets d'entreprise).

- Projet d'Initiative Économique des Femmes (PIEF) pour soutenir les activités génératrices de revenus.

4- SANTE ET SOCIAL : UNE REPONSE PROACTIVE AUX DEFIS SANITAIRES ET SOCIAUX

Le secteur de la « santé et des actions sociales » a bénéficié d'une attention constante de l'Exécutif communal. Durant la mandature finissante, la jeune et très dynamique équipe dirigée par Koamy Gomado a oeuvré au renforcement du plateau technique des acteurs du monde de la santé et du social. Diverses actions allant des accompagnements aux structures sanitaires pour la construction ou l'aménagement de l'existant, en passant par des appuis directs aux couches sociales en difficulté ont été posées.

Quelques actions phares

- Aménagement de l'hôpital de Bè, construction d'un centre d'ophtalmologie et recrutement d'agents de santé au profit de l'hôpital de Bè.

- Construction du CMS de Klobatème.

- Dotations de centres de santé de la commune en équipements médicaux.

- Gestion de la Covid-19 (Production et distribution des masques, gels hydro alcooliques, installation de dispositifs de lave-mains dans les écoles, marchés, églises et lieux publics, sensibilisation à travers des affiches et médias, mise en place des équipes de veille, distribution de vivres et non vivres à la population).

- Prise en charge financière des traitements médicaux ordinaires, des opérations chirurgicales et des cas sociaux (personnes en situation de handicap mental, accidentés...).

- Appuis au traitement de cancer du sein.

- Pose des polytanks à Katanga.

- Assistance, formation, autonomisation et réinsertion des toxicomanes (Projet Ghetto).

- Assistance et accompagnement des personnes du troisième âge et des sinistrés.

- Accompagnement, assistance financière et renforcement des capacités managériales des femmes démunies dans les AGR.

- Règlement des désaccords sociaux voire familiaux.

- Protection des enfants victimes de violences.

- Distribution des vivres et non-vivres.

5- ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT VERS UNE COMMUNE PLUS VERTE

Parmi les défis auxquels sont confrontés les 117 municipalités du Togo, figurent en bonne place les problèmes environnementaux et d'assainissement. Les autorités communales de Golfe 1 en étaient conscientes dès leur prise de fonction, en intégrant dans leurs plans d'actions une batterie de mesures idoines susceptibles de relever le challenge. Ces mesures ont eu pour finalité, d'assainir le cadre de vie quotidien des administrés sans lequel leur santé et bien-être seraient un leurre. Six ans après, le bilan est plus que satisfaisant, au plus grand bonheur des administrés.

Quelques actions phares

- Reboisement annuel (environ 2000 plants).

- Clôture des forêts sacrées avec installation des guérites.

- Convention de gestion déléguée des déchets ménagers et assimilés avec Ivoire Maintenance Togo.

- Confection et pose de bacs à ordures dans plusieurs quartiers.

- Elimination totale des dépotoirs sauvages.

- Acquisitions de motopompes à eau pour la commune (une à grande capacité et dix à moyenne capacité).

- Réhabilitation, entretien des voies publiques, curage et débouchage périodique des caniveaux.

- Réhabilitation des latrines dans plusieurs quartiers.

- Aménagement et assainissement de la dépression d'Akodesséwa-Kponou.