Burkina Faso: Les FDS « communient » autour du drapeau national

Pour la troisième fois consécutive, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont organisé une montée de couleurs commune, le jeudi 10 juillet 2025, à Ouagadougou. A l'initiative des plus hautes autorités du Burkina Faso, une montée des couleurs conjointe est organisée chaque trimestre par les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Dans la matinée du jeudi 10 juillet 2025, c'était autour de l'administration pénitentiaire d'accueillir l'ensemble des forces combattantes pour « communier autour de leurs valeurs fondamentales, leur histoire et surtout leurs aspirations du moment à travers les couleurs nationales ».

De l'avis du directeur général de l'administration pénitentiaire, Sabila Sawadogo, cette cérémonie est l'expression de l'union sacrée entre frères d'arme et de la réaffirmation de leur engagement à rester solidaires dans la sécurisation, la défense et la reconquête intégrale du territoire. Pour lui, cela participe à la promotion de la cohésion au sein de chaque corps et avec les autres FDS et les VDP. En outre, a-t-il indiqué, cette vision va permettre à tous les corps militaires et paramilitaires de doubler leur contribution de la façon la plus honnête possible, selon leurs capacités et selon les positions qu'ils occupent chacun dans son domaine. Il a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement de son personnel à œuvrer pour que le Burkina Faso dispose « d'une administration pénitentiaire moderne, performante et respectueuse des droits des détenus en vue de renforcer l'état de droit ».

Par ailleurs, au regard de l'augmentation de la criminalité dans les villes à fort taux de concentration des PDI et des infractions commises par l'usage d'armes à feu dans certaines localités, il a plaidé pour un renforcement de la capacité d'accueil des centres pénitentiaires de production agricole et d'ateliers qui serviront de centres d'apprentissage et de formation pour la reconversion des combattants et VDP. Tout en félicitant l'ensemble des forces engagées dans la lutte pour la libération du pays des Hommes intègres, l'inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire a rappelé qu'au-delà des résultats déjà engrangés, leur détermination est sans failles pour la victoire finale.

La même détermination a été affichée par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé. « Nous sommes toujours en guerre. Même si l'ennemi est affaibli, nous devons continuer à être vigilants et à faire en sorte que les opérations puissent se poursuivre et augmenter d'intensité », a-t-il déclaré. Il a dit espérer que son message sera entendu, afin de permettre aux FDS d'aller de victoire en victoire pour une fin prochaine du terrorisme au Burkina. La cérémonie de montée des couleurs s'est achevée par une plantation d'arbres à laquelle ont participé l'ensemble des autorités présentes.