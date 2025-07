Burkina Faso: Situation économique du pays - La croissance passe de 3 % en 2023 à 4,9 % en 2024

La Banque mondiale a présenté, le jeudi 10 juillet 2025 à

Ouagadougou, le rapport sur la situation économique du Burkina Faso.

L'édition d'avril 2025 de la note sur la situation économique du Burkina Faso est disponible. Réalisée par la Banque mondiale, elle a été présentée aux partenaires techniques et financiers, hier jeudi 10 juillet 2025, à Ouagadougou. Son contenu a porté sur l'évolution de l'économie et la pauvreté en 2024, les perspectives de 2025 à 2027 et une analyse du secteur de l'électricité. Selon le rapport, la croissance de l'économie burkinabè est passée de 3 % en 2023 à 4,9 % en 2024. Cela grâce au secteur des services, qui demeure le principal moteur de la croissance.

Il contribue à hauteur de 3.1 Points de pourcentage (PP) à la croissance globale du produit intérieur brut (PIB). « La croissance de ce secteur a été soutenue par une amélioration progressive de la sécurité et de l'agriculture qui a contribué à 1.9 PP au PIB » a expliqué le Représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso, Hamoud Abdel Wedoud Kamil. Le taux d'inflation est passé de 0,7 % en 2023 à 4,2 % en 2024. « Cette hausse est due à l'augmentation des coûts des denrées alimentaires et de l'énergie dans un contexte de contraintes d'approvisionnement », a-t-il précisé. Il ressort que cette inflation est supérieure au taux d'inflation régionale de l'UEMOA qui est passée à 3,6 % en 2024. Malgré cette inflation, le taux d'extrême de pauvreté a baissé à 23,2 %. Cette baisse est constatée dans les zones rurales à 3.5 PP contre 1.6 PP dans les zones urbaines. Le déficit budgétaire, lui aussi, s'est amélioré, passant de 6,5 % du PIB en 2023 à 5,6 % en 2024 en raison de la baisse de la masse salariale, des subventions et de la forte mobilisation des recettes. Ainsi, les dépenses ont diminué de 0.9 PP du PIB.

Le taux d'inflation va baisser à 3 % en 2025

La note souligne aussi qu'en 2023, seulement 26 % des ménages avaient accès à l'électricité, soit la moitié de la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 52 %. Cependant, cet accès reste faible en milieu rural avec un taux de 7 %. Pourtant, le potentiel d'énergie solaire

non exploité du pays dépasse 96 Gw3(gigawatt cube), soit 129 fois la capacité totale de production actuelle de 738,5 Mw. L'éditeur du rapport a estimé que d'importants investissements et reformes sont nécessaires dans tous les segments de l'industrie de l'approvisionnement en électricité pour relever ces défis. Pour le représentant du ministre de l'Economie et des Finances, Xavier François Bambara, ce rapport intervient dans un contexte marqué par des crises multidimensionnelles au plan international et national. « Mais notre économie fait preuve de résilience grâce aux mesures déployées par l'État. Des actions sont mises enœuvree pour relever les défis », a-t-il indiqué. En termes de perspectives, le rapport a souligné que la croissance devrait passer de 4,3 % en 2025 à 5 % d'ici à 2027. Le taux d'inflation va passer de 4,2 % à 3 % en 2025 pour se maintenir et la pauvreté devrait diminuer progressivement au cours des prochaines années d'environ 1. PP par an. Il est donc conseillé au gouvernement de réduire le déficit budgétaire pour atteindre 3 % du PIB fixé par l'UEMOA et le ratio dette publique/PIB devrait diminuer pour atteindre 52,7 % d'ici à 2027.