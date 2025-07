Tunisie: Programme officiel de la 37e édition du Festival international de Nabeul

Le comité d'organisation du Festival international de Nabeul a dévoilé aujourd'hui le programme de la 37e édition qui se tiendra du 18 juillet au 18 août 2025 au théâtre de plein air Mounsef Kort.

Placée sous le thème « Naîchou el-fen » (« Nous vivons l'art »), cette édition proposera seize spectacles mêlant musique, théâtre et différentes expressions artistiques.

Le coup d'envoi sera donné le 18 juillet avec la comédie musicale « Dima Hobb » (« Toujours l'amour »). Le festival se clôturera le 18 août avec la représentation spirituelle « El Maqam » des Sultans de la Hadra.

Parmi les temps forts du festival, le public pourra assister à la pièce de théâtre « Casting » de Fayçal Hadhiri le 20 juillet, ainsi qu'au spectacle musical « Kollna Noughanni » (« Nous chantons tous ») le 22 juillet. Le 26 juillet, un hommage sera rendu au rappeur disparu Ahmed Laabidi, dit Kafon, avec la représentation de « Si El Mhef» dédiée à sa mémoire.

Le 28 juillet, Yassine Essalhi présentera son one-man-show « Ma yadhaknich » (« Ça ne me fait pas rire »), suivi le 31 juillet d'un concert de Mourad Fetiti.

Le festival mettra également en lumière la musique soufie avec « El Ziyara » de Sami Lajmi, programmé en double représentation les 2 et 3 août. Le 5 août, le célèbre chanteur Saber Rebaï proposera une soirée artistique.

Les amateurs de théâtre retrouveront la pièce « Tounsi w Nos » de Nabil Ben Msamia le 7 août. La musique reprendra le 9 août avec Raouf Maher, suivie par Zied Gharsa le 11 août et le spectacle folklorique « Dabbek El Tbal » le 13 août.

La comédie fera son retour le 15 août avec « Visa », une pièce de Karim Gharbi, avant que le festival ne se termine le 18 août avec la représentation finale de « El Maqam ».

Organisé par l'Association d'animation et de festivals de Nabeul, sous l'égide du ministère des Affaires culturelles et avec le soutien des autorités régionales et locales, ce festival est présenté par ses organisateurs comme un projet culturel d'envergure nationale et régionale. Il porte une dimension civilisationnelle forte et reflète le visage culturel profondément enraciné et ouvert de la ville de Nabeul.