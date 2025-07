Sénégal: Modernisation de la filière ostréicole - La FAO équipe les femmes transformatrices de Joal

Les femmes transformatrices de produits halieutiques de Joal ont reçu, hier, un grand appui de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Il s'agit d'une enveloppe financière de 170 millions de francs CFA destinée aux acteurs de la chaîne de valeur des huîtres, de matériels de collecte d'huîtres, ainsi que de trois pirogues motorisées pour l'Agence nationale de l'aquaculture.

MBOUR - Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, a présidé hier, à Joal, la cérémonie de remise de financements et de matériels aux acteurs de la filière ostréicole. À travers le FISH4ACP, qui est une initiative de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) s'engage aux côtés des autorités sénégalaises à renforcer la valorisation des produits halieutiques.

Ce secteur, majoritairement composé de femmes, constitue un levier stratégique pour la résilience économique, sociale et environnementale. Cet engagement en faveur de la chaîne de valeur huître reflète la volonté de notre pays de développer une économie bleue durable, fondée sur une gestion responsable des ressources aquatiques, une valorisation locale accrue, et l'implication active des communautés.

« En remettant des subventions d'un montant global de 170 millions de francs CFA à des groupements de femmes, FISH4ACP contribue de manière significative à l'autonomisation économique des femmes, actrices clés de la transformation, de la commercialisation et de la gestion des ressources halieutiques. Trop souvent sous-estimé, leur rôle est pourtant essentiel à la survie de milliers de familles et à la sécurité alimentaire de nos communautés », a fait savoir Dr Fatou Diouf.

En effet, cet appui financier est destiné à une vingtaine de groupements d'intérêts économiques et à des entreprises spécialisées dans la transformation des produits ostréicoles. De plus, le projet a également facilité l'acquisition de 3 000 pochons de grossissement des huîtres et de 3 700 coupelles de captage de naissains.

Pour la représentante par intérim de la FAO au Sénégal, Mme Bineta Stephen Tchicaya, ce geste s'inscrit dans une logique de modernisation de l'ostréiculture, afin de permettre aux femmes d'exporter vers les marchés porteurs, grâce à la mise aux normes sanitaires et phytosanitaires.

« Toujours dans le but d'accompagner la dynamique de modernisation de la filière ostréicole, FISH4ACP a acquis 03 pirogues en fibre de verre motorisées et équipées, d'une valeur de 40 millions, au profit de l'Agence nationale de l'aquaculture », a-t-elle ajouté.