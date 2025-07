Congo-Kinshasa: Mpox - Installation de nouveaux laboratoires dans les provinces affectées

Le Ministère de la Santé publique, de l'hygiène et de la Prévoyance sociale a procédé récemment à l'installation et au mentorat de nouveaux laboratoires dans les provinces touchées par la variole du singe ou monkey pox (Mpox). Il s'agit des provinces de l'Équateur, du Kasaï Central, de la Tshopo, du Haut-Katanga, du Tanganyika et du Nord-Kivu.

Le Ministère de la Santé publique avec le concours de ses partenaires est engagé à éradiquer toutes les épidémies dont le Mpox, le choléra et l'anthrax. Dans le cadre de la mutualisation des efforts pour la réponse à ces épidémies, une descente de terrain a été effectuée à Kinshasa pour le suivi de la situation épidémiologique du choléra. S'agissant du choléra, il y'a lieu de noter qu'à la semaine 26, 1 516 cas ont été rapportés avec une moyenne hebdomadaire dépassant les 1 200 cas. Le taux de positivité était supérieur à 35 %.

Pour ce qui est des provinces les plus touchées, il y'a la Tshopo avec 30 % des cas nationaux, le Sud-Kivu avec 20 % des cas. Les zones de santé hotspot les plus affectées avec 778 cas, soit plus de 50 % des cas sont la Tshopo. Les cas sont repartis selon les zones de santé d'Isangi avec 103, Makiso 66, Opala 65 et Yakusu 63 Pour la province du Sud-Kivu, la zone de santé d'Uvira a rapporté 142 et la zone de santé de Katana 107.

Quant à la ville de Kinshasa, la zone de santé Kokolo a notifié 115. La zone de santé de Nyemba dans la province de Tanganyika a recensé 61. 56 cas dans la zone de santé de Kindu dans la province de Maniema. S'agissant de la préparation à la vaccination réactive, 11 Zones de Santé sont en cours de préparation, dont 2 figurent parmi les zones hotspots identifiées. Quant à la réponse à la Mpox, pour la Semaine 26, 89 109 cas suspects ont été investigués. 127 nouveaux cas ont été confirmés pour un cumul de 26 388 cas. Les cas confirmés sont majoritairement chez les individus âgés de 15 à 34 ans. Quant à la vaccination, 603 338 personnes ont été vaccinées contre le mpox.