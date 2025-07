Sénégal: Formation professionnelle - Plus de 2 600 jeunes accompagnés par SOS Villages d'enfants

Hier, jeudi 10 juillet, s'est tenue la première édition de la foire aux stages, organisée par SOS villages d'enfants au Sénégal. Cet évènement vise à créer des opportunités concrètes de stages professionnels, tout en renforçant les compétences de jeunes pour leur entrée dans le marché du travail. A cette occasion, Daouda Diop, Directeur national de SOS Villages d'enfants, a révélé l'accompagnement par son association de plus de 2 600 jeunes issus de communautés vulnérables.

Face aux défis persistants liés au chômage des et à la nécessité d'encourager leur autonomisation, SOS Villages d'enfants au Sénégal a organisé hier, jeudi 10 juillet la première édition de la foire des stages visant à mettre en relation une centaine de jeunes avec les entreprises partenaires.

En effet, implantée au Sénégal depuis 1976, SOS Villages d'Enfants a bâti une longue expérience en matière d'accompagnement des jeunes. Ainsi, dans le cadre de ces programmes d'accompagnement et d'encadrement, les jeunes sont soutenus, encadrés et suivis par un personnel dédié. A cet égard « plus 2 600 jeunes sont accompagnés », a révélé Daouda Diop, Directeur national de SOS Villages d'enfants au Sénégal. Ces jeunes, précise-t-il « issus des villages d'enfants SOS bénéficient ainsi d'offres de formation professionnelle et diverses activités de développement personnel et d'aide à l'orientation. »

Toutefois, force est de constater que les défis inhérents au marché du travail et le risque d'exclusion sociale s'avèrent souvent beaucoup plus importants chez les jeunes privés de prise en charge parentale qui est liée à l'absence d'un fort réseau de soutien social.

Ce qui nécessite, d'après le Directeur de SOS Villages d'enfants au Sénégal, une « approche d'accompagnement des jeunes plus structurée aussi bien dans le domaine de la formation que dans leur processus d'insertion, mais également de l'implication plus accrue des entreprises et des structures publiques en charge de l'emploi et de la formation. »

Un plaidoyer pour l'institutionnalisation de la foire des stages

Daouda Diop a plaidé auprès des pouvoirs publics mais également de ses partenaires, pour que cette foire des stages soit pérenne. « Notre appel le plus fort à l'endroit du ministère du Travail, de l'emploi et des relations avec les Institutions, mais aussi à travers nos partenaires clés, c'est de faire de sorte que cette foire aux stages soit institutionnalisée », a lancé M. Diop.

L'organisation de cet évènement « prouve que SOS Villages n'est plus un village d'accueil mais un village d'opportunités », a déclaré Boully Galissa, Directeur de Cabinet du Ministre du Travail, venu présider la cérémonie d'ouverture au nom du ministre Abass Fall.

A cet égard, il a rappelé le travail de repositionnement que le ministre Abass Fall a réalisé dans cette institution depuis son arrivée pour permettre aux Sénégalais de savoir qu'au delà du travail, le ministère joue un rôle central d'accompagnement.

Il a annoncé à cette occasion, la phase de finalisation, sous l'égide du ministre Abass Fall, d'un projet de politique de l'emploi pour permettre au Sénégal d'avoir une référence pour aborder la question de l'emploi au niveau de ce pays.

Le Dircab du ministère du travail a rassuré également quant au plaidoyer du Directeur national de SOS Villages d'enfants concernant l'institutionnalisation de la journée de la foire des stages. « Je crois qu'aujourd'hui, le directeur national a émis une idée, celle d'institutionnaliser cette journée. Qu'elle doive s'insérer dans le calendrier annuel et qu' aujourd'hui, l'Etat puisse l'accompagner. Je vais transmettre le message au ministre. Nous allons recevoir aussi l'ensemble des éléments qui pourront permettre à l'autorité d'abonder dans ce sens-là. Mais sur la forme, il n'y a aucun problème par rapport à ça parce que ça va permettre à cette initiative d'avoir un cachet institutionnel mais aussi d'avoir un crédit », a-t-il affirmé.