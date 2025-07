Sénégal: Joal-fadiouth-soutien à la filière ostréicole la FAO renforce l'économie bleue

Joal-Fadiouth a accueilli hier, jeudi, une cérémonie marquante de remise de pirogues, d'équipements ostréicoles et de subventions à destination des femmes transformatrices et des acteurs de la filière huître. Un événement organisé dans le cadre du programme Fish4Acp, mis en œuvre par la Fao avec le soutien de l'Union européenne, de la coopération allemande et de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Oeacp).

Présidée par la ministre des Pêches et des Infrastructures Maritimes et Portuaires, la cérémonie a vu l'intervention de Mme Bintia Stephen Tchicaya, Coordonnatrice de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, qui a salué l'engagement du Sénégal pour le développement durable de la filière ostréicole, une chaîne de valeur portée par les femmes

« Près de 98 % des acteurs de la chaîne de valeur des huîtres sont des femmes », a rappelé Mme Tchicaya, soulignant l'impact économique, social et environnemental de cette filière. La FAO accompagne ces actrices à travers une stratégie décennale (2021-2031) axée sur la connaissance de l'environnement, la salubrité des produits, la modernisation de l'ostréiculture et le renforcement de la gouvernance.

Des actions concrètes et innovantes

Le programme FISH4ACP a permis de subventionner 18 projets d'investissement à hauteur de 170 millions FCFA, tout en mettant à disposition 3 pirogues motorisées, 3000 pochons de grossissement, 3700 coupelles de captage et des équipements modernes pour améliorer la production. Un fonds de contrepartie novateur a également été lancé, offrant aux groupements d'intérêt économique (GIE) et aux entreprises un appui financier couvrant jusqu'à 90 % de leurs projets. Ces appuis visent à faciliter l'accès aux marchés, aux technologies et aux bonnes pratiques.

Vers une ostréiculture moderne et durable

Deux unités de transformation à Toubacouta et un bassin de dégorgement à Dakar seront bientôt mis à niveau. L'objectif, selon la FAO, est de permettre l'exportation de produits conformes aux normes sanitaires internationales et d'assurer une production durable. Mme Tchicaya a exprimé son espoir que l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA) puisse mobiliser ses relais techniques pour accompagner les producteurs sur le terrain. La représentante de la FAO a également réaffirmé le soutien de son organisation à la stratégie nationale de développement du Sénégal, en lien avec l'Agenda 2050 et l'économie bleue. « Une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et de meilleures conditions de vie : telle est notre ambition partagée », a-t-elle déclaré.

La cérémonie s'est clôturée par une visite au site de production du GIE Mboggo Yaay, salué pour son engagement exemplaire. « Votre accueil chaleureux et votre détermination incarnent l'avenir de l'ostréiculture au Sénégal », a conclu Mme Tchicaya.