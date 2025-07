Sénégal: Six jeunes sénégalais formés aux techniques de commissariat d'exposition et de scénographie

Dakar — Six jeunes sénégalais ont bénéficié d'une formation de sept jours en commissariat d'exposition et scénographie dans le cadre du projet "Yobël", visant à renforcer les capacités techniques, critiques et conceptuelles de la jeune scène culturelle sénégalaise, a-t-on appris de son initiatrice.

Le commissaire d'exposition est défini comme un professionnel de l'art ou un groupe chargé de concevoir, d'organiser et de superviser des expositions artistiques alors que le scénographe est vu comme le technicien en mesure de concevoir et de réaliser la mise en scène d'un espace d'exposition et autres activités artistique.

"Le projet +Yobël+ est né d'un constat qu'on a dans le secteur culturel, particulièrement dans le domaine des arts visuels, du manque de professionnels, surtout s'agissant des commissaires et des scénographes pour soutenir et accompagner les artistes plasticiens", a notamment fait remarquer l'administratrice culturelle et initiatrice du projet, Khadidiatou Mbaye.

S'exprimant en marge de la cérémonie de clôture de cette formation qui s'est tenue du 1er au 7 juillet à Dakar, elle a expliqué que cette première étape de formation théorique a été consacrée au commissariat d'exposition et à la scénographie.

Mme Mbaye a aussi annoncé qu"'il y aura une deuxième phase qui sera purement pratique où les six [jeunes bénéficiaires] vont conceptualiser et concevoir une exposition du début à la fin".

Cette initiative est née dans un constat selon lequel, beaucoup de jeunes intéressés par ces métiers, ne trouvaient pas un cadre idéal pour apprendre, a-t-elle poursuivi.

Les participants ont été formés sur plusieurs matières, notamment, la médiation culturelle, le journalisme culturel, la conception, le développement d'un concept en tant qu'artiste et commissaire, entre autres.

"La Sénégalaise Ina Makosi, une artiste photographe, a présenté une série de cinq pièces nommée +Andano+ et l'artiste plasticien Kha-Bamba qui travaille sur le textile, a exposé trois oeuvres à savoir +Equilibre, Pelepele masque et le serviteur du roi D'Abomey+", a-t-elle ajouté.